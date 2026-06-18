¿Cuánta Agua Han Dejado Lluvias de la Temporada 2026? A Este Nivel Están las Presas en México

El inicio de la temporada de lluvias 2026 ha comenzado a beneficiar directamente a las presas en México. Te decimos cómo están los niveles hoy, 18 de junio de 2026.

De manera general, las lluvias que se han presentado en las cuencas de aportación de las presas han ayudado a incrementar el volumen de almacenamiento, lo que combate la sequía de años anteriores.

Para lo que falta del año hidrológico 2026, no se contemplan complicaciones para abastecer a los diferentes usos y el volumen que se vaya almacenando en las presas.

Cabe destacar que la actual temporada de lluvias, que concluye el 30 de noviembre, servirá para abastecer el año hidrológico 2027. Además, se espera que incremente el volumen de las presas en los próximos meses.

Nivel de presa en México

Luego de las lluvias registradas en lo que va de la temporada 2026, el volumen total de las 210 presas consideradas más importantes de México es de 56 mil 900 millones de metro cúbicos (Mm³), lo que representa 48 % de su nivel de llenado máximo ordinario, de acuerdo con datos reportados hasta el 17 de junio.

En el norte del país, en lo que va de la temporada de lluvias, las presas regionales han captado: Mil 400 Mm3, con lo cual alcanzan 12 mil 600 Mm3.

Las del centro, actualmente almacenan mil 400 Mm3.

Las del sur, un volumen de 16 mil 800 Mm3.

Es importante mencionar que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene un monitoreo permanente durante todo el año y refuerza la vigilancia en la temporada de lluvias. En caso de incrementos importantes en los niveles de almacenamiento, se realizan desfogues controlados de manera coordinada con Protección Civil Nacional, para garantizar la seguridad de las presas y proteger a la población ubicada aguas abajo.

Con información de N+

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