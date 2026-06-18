¿Cuánta Agua Han Dejado Lluvias de la Temporada 2026? A Este Nivel Están las Presas en México

Así está el nivel de presas en México, por lo que va de la temporada de lluvias 2026

Nivel de presas en MéxicoNivel de presas en México. Foto: Conagua
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