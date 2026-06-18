¿Cuál es el Nivel del Cutzamala Hoy? Así se Encuentran sus Presas este 18 de Junio 2026

Aquí te decimos cómo está el Cutzamala luego de las recientes lluvias; así como datos de este importante sistema que abastece agua a la CDMX

Lirio en la presa Miguel Alemán del Sistema Cutzamala en octubre de 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoLirio en la presa Miguel Alemán del Sistema Cutzamala en octubre de 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Buenas noticias para la CDMX! Las lluvias han elevado el nivel del Sistema Cutzamala. Descubre cómo están las presas hoy, 18 de junio de 2026.

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