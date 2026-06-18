Messi Atraviesa Problemas de Salud en su Familia: ¿Qué le Pasó a su Padre?

Jorge Messi, padre de Lionel, enfrenta problemas de salud; esto comunicó la familia del delantero de Argentina

MessiEl delantero argentino Lionel Messi en el partido del Mundial contra Argelia. Foto: AFP

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