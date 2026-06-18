Messi Atraviesa Problemas de Salud en su Familia: ¿Qué le Pasó a su Padre?

Lionel Messi atraviesa problemas de salud en su familia, por lo que emitieron un comunicado, en N+ te compartimos qué la pasó al padre del delantero de la Selección de Argentina.

Por medio del comunicado que compartieron hoy, 18 de junio de 2026, informaron que Jorge Messi, padre y representante del astro argentino, atraviesa una situación de salud que lo mantiene bajo supervisión médica.

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La noticia surgió en medio de diversas versiones que comenzaron a circular en redes sociales, por lo que la familia decidió pronunciarse públicamente para aclarar el estado actual de Jorge Messi y solicitar respeto a su privacidad.

¿Qué le pasó a Jorge Messi?

De acuerdo con el comunicado difundido por la familia, Jorge Messi se encuentra en proceso de recuperación y presenta una evolución favorable dentro del cuadro médico que enfrenta.

Aunque no se dieron detalles específicos sobre el padecimiento o las circunstancias que originaron su estado de salud, se confirmó que permanece bajo seguimiento médico constante.

En el mensaje, los familiares expresaron su preocupación por le difusión de rumores y versiones no confirmadas relacionadas con la salud de Jorge Messi.

Precisaron que solo los integrantes más cercanos de la familia cuentan con información precisa sobre la condición médica de Jorge Messi, por lo que pidieron no dar validez a reportes o declaraciones que no provengan de fuentes oficiales.

También, la familia hizo un llamado a actuar con responsabilidad y prudencia ante situaciones relacionadas con la salud. Agradecieron las muestras de apoyo, preocupación y cariño recibidas en las últimas horas, al tiempo que solicitaron preservar la intimidad y confidencialidad de Jorge Messi y de su entorno familiar mientras continúa su recuperación.

FBPT