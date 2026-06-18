Habrá Homenaje a Oliver Tree en CDMX: ¿Cuándo y Dónde Será? Esto Dice la Convocatoria

La muerte de Oliver Tree sigue causando dolor en sus seguidores. Días después del choque de helicópteros que le costó la vida en Río de Janeiro, fans del cantante en México ya se organizaron para rendirle un último adiós: habrá un homenaje en la Ciudad de México.

La convocatoria comenzó a circular en redes sociales a través del grupo "Fans de Oliver Tree". Aunque los organizadores son fans de Tree, la invitación está abierta a todo aquel que quiera sumarse.

De acuerdo con la publicación, quienes asistan podrán llevar flores, carteles, cartas, imágenes y otros mensajes dedicados al intérprete de "Miss You", además de algunos detalles para intercambiar.

¿Cuándo y dónde será el homenaje a Oliver Tree en CDMX?

La reunión está programada para realizarse el próximo 22 de junio a las 15:00 horas en el Monumento a la Revolución.

La finalidad es construir un ambiente de agradecimiento y memoria, donde cada fan pueda expresar el significado personal que tuvo la obra del músico en su vida.

La iniciativa surgió como una forma de dar el último adiós al cantante y compartir el duelo por su fallecimiento. Algunos usuarios incluso propusieron transmitir el encuentro para que personas de otras ciudades o países puedan sumarse.

Por qué México llora a Oliver Tree

La relación de Oliver Tree con México se fortaleció especialmente durante sus últimas visitas al país. El artista no solo ofreció conciertos, sino que también convivió con creadores de contenido y figuras del entretenimiento local, como el creador de contenido Aaron Mercury.

Uno de los episodios más recordados fue la colaboración de Tree con el Dr. Simi, el icónico personaje de la cultura popular mexicana. Semanas antes de su muerte, ambos protagonizaron un video bailando al ritmo de "Miss You" en las calles de la Ciudad de México.

Adoptó el apodo de "Oliver Árbol", intentó hablar español y mostró en todo momento su disposición para acercarse a la vida cotidiana del país, lo que le permitió conectar con nuevas audiencias y consolidar un lazo especial con México.

Quiénes más perdieron la vida en el accidente

Junto a Tree también fallecieron el youtuber Gaspi, el director Lucas Vignale, el productor Lucas Brito Chaves y los pilotos involucrados en el vuelo. De acuerdo con las autoridades brasileñas, las investigaciones para dar con las causas del accidente continúan y, hasta el momento, no hay avances.