Habrá Homenaje a Oliver Tree en CDMX: ¿Cuándo y Dónde Será? Esto Dice la Convocatoria

Fans de Oliver Tree organizan un homenaje en la Ciudad de México para despedir al cantante. Te decimos cuándo, dónde y qué puedes llevar al evento.

homenaje-oliver-tree-cdmx-fecha-hora-lugarFoto: GettyImages

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Fans de Oliver Tree organizan homenaje en CDMX. Lleva flores y mensajes el 22 de junio al Monumento a la Revolución para recordar al cantante que dejó huella en México.

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