¿De Qué Murió Daveigh Chase, Actriz de El Aro y Lilo & Stitch? Revelan Causa de Muerte

Daveigh Chase, la actriz estadounidense que saltó a la fama internacional durante su infancia por interpretar a la escalofriante Samara Morgan en El Aro (The Ring) y por prestar su voz al entrañable personaje de Lilo en Lilo & Stitch, falleció a los 35 años de edad.

La noticia fue confirmada este miércoles 17 de junio por su novio, Roy Hernandez, quien ofreció los primeros detalles sobre las causas del fallecimiento al medio estadounidense TMZ.

¿Qué le pasó a Daveigh Chase?

De acuerdo con las declaraciones de su pareja, el deceso de la actriz ocurrió el martes de esta semana. Hernandez detalló que la causa de muerte fue una complicación derivada de meningitis y una infección en la sangre, lo que le provocó severos problemas sépticos (septicemia) que finalmente ocasionaron una falla multiorgánica.

Asimismo, trascendió que a principios de junio, la actriz había sido ingresada a un hospital de Los Ángeles debido a un cuadro severo de desnutrición, complicando su estado general de salud antes de desarrollar la infección fatal.

Una carrera marcada por dos íconos de la cultura pop

Nacida en Nevada en 1990, Daveigh Chase logró asegurar un lugar definitivo en la historia del cine comercial a principios de la década de los 2000 con dos papeles diametralmente opuestos que demostraron su versatilidad a muy corta edad:

La voz de una generación: En 2002, dio vida a Lilo Pelekai en la película animada de Disney Lilo & Stitch, un rol que repitió en las secuelas de la franquicia y en la serie de televisión. También prestó voz a Chihiro en el doblaje al inglés de la aclamada cinta de Studio Ghibli, El viaje de Chihiro.

Un ícono del terror: Ese mismo año, aterrorizó a millones de espectadores bajo el maquillaje de Samara Morgan, la niña del pozo en la adaptación estadounidense de El Aro dirigida por Gore Verbinski, actuación que le valió el premio a Mejor Villana en los MTV Movie Awards de 2003.

Más allá de estos dos grandes hitos, Chase participó en la película de culto Donnie Darko (como Samantha Darko) y tuvo una presencia constante en la televisión norteamericana con el papel recurrente de Rhonda Volmer en la serie de HBO Big Love, además de apariciones especiales en producciones como ER y Sabrina, la bruja adolescente.

En años recientes, la actriz se había mantenido alejada de los reflectores de Hollywood y enfrentó algunos problemas de carácter legal en su vida personal. De acuerdo con los reportes más recientes, su familia ha abierto una campaña de recaudación de fondos para solventar los gastos funerarios.