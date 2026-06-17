¿De Qué Murió Daveigh Chase, Actriz de El Aro y Lilo & Stitch? Revelan Causa de Muerte

La actriz Daveigh Chase, voz de Lilo en Lilo & Stitch y la temida Samara en El Aro, murió hoy a los 35 años. Revelaron las causas de su muerte.

de-que-murio-daveigh-chase-actriz-aro-lilo-stitchFoto: GettyImages

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Impactante noticia: Daveigh Chase, voz de Lilo y Samara en El Aro, falleció a los 35 años.

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¿De Qué Murió Daveigh Chase, Actriz de El Aro y Lilo & Stitch? Revelan Causa de Muerte a los 35 Años