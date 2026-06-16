“No Creo Que Haya Sido un Accidente”: Padre de Gaspi Habla Sobre Percance Donde Murió su Hijo

El padre de Gaspi rompió el silencio tras la muerte del youtuber en Río de Janeiro y aseguró que no cree en la hipótesis del accidente: "Para mí fue un atentado"

padre-de-gaspi-no-creo-que-haya-sido-un-accidenteFoto: Instagram Gaspi

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El padre de Gaspi no cree en la versión oficial del accidente en Río: 'Para mí fue un atentado'. La investigación sigue mientras el dolor crece.

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