“No Creo Que Haya Sido un Accidente”: Padre de Gaspi Habla Sobre Percance Donde Murió su Hijo

Ricardo Prim, padre de Gaspar Prim Díaz, el youtuber e argentino conocido como Gaspi, rompió el silencio tras la muerte de su hijo en el choque de dos helicópteros ocurrido el domingo en Río de Janeiro.

En una conversación con medios argentinos, el padre puso en duda la versión oficial del accidente y deslizó una hipótesis que generó sorpresa entre los seguidores del creador de contenido.

"Para mí fue un atentado"

Consultado sobre las causas de la tragedia, Prim dijo:

"No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, Oliver Tree, pero me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado".

Sus declaraciones se replicaron además en publicaciones que compartió en sus redes sociales, donde se sumó a teorías de otros usuarios e influencers que cuestionan la hipótesis del accidente, aunque ninguna de esas versiones cuenta hasta el momento con respaldo oficial de las autoridades brasileñas.

El dolor de un padre en Argentina

Mientras la investigación avanza en Brasil, Ricardo Prim transita el duelo desde Puerto Madryn, Argentina, donde reside. El hombre relató que la noticia lo encontró a mitad del domingo y que todavía le cuesta asimilar lo ocurrido. Desde la librería donde trabaja, contó que recibe constantemente las muestras de afecto de la gente que se acerca a despedir a su hijo: "La gente viene, llora y me deja flores. En cada abrazo que me dan, siento que me abrazara Gaspi", expresó.

El padre también se refirió al carácter de su hijo, a quien describió como una persona meticulosa que invertía mucho tiempo y dedicación en cada video, y que en más de una ocasión rechazó propuestas publicitarias de juegos de apuestas por no querer contribuir a la ludopatía entre los más jóvenes.

Qué se sabe del choque de helicópteros

El choque ocurrió el domingo 14 de junio cerca de las 8:59 de la mañana (hora local) en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, al oeste de Río de Janeiro, cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo.

En total murieron seis personas: el creador de contenido argentino Gaspi, el cantante y productor estadounidense Oliver Tree, el director argentino de videos musicales Lucas Vignale, el productor musical brasileño Lucas Frota y los pilotos brasileños Alexandre Souza y Charles Marsillac.

Gaspi y Vignale se encontraban en Brasil filmando un proyecto junto a Oliver Tree que combinaba falso documental, comedia negra y mockumentary.

Las líneas de investigación de las autoridades

Mientras la familia procesa la pérdida, la investigación oficial en Brasil avanza por un camino distinto al de la teoría del atentado.

La Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil confirmó que analiza si alguna de las aeronaves realizaba transporte aéreo clandestino, es decir, si trasladaba pasajeros sin la habilitación correspondiente. A esto se suma un dato que complica el panorama: Oswaldo de Luca Filho, propietario de uno de los helicópteros involucrados, había sido multado en 2025 por negarse a entregar documentación contable a los inspectores de la agencia.

Quién era Gaspi

Gaspar Prim Díaz tenía 23 años y se había convertido en una de las figuras más populares del entretenimiento argentino. Acumulaba cerca de 4 millones de seguidores en Instagram y superaba los 2.8 millones de suscriptores en YouTube al momento de su muerte, una comunidad que hoy acompaña a su familia en el duelo y sigue de cerca cada novedad sobre la investigación del accidente.