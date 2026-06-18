¿Lloverá Fuerte en Querétaro? Gobierno se Mantiene en Alerta Ante Pronóstico

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, informó que el pronóstico meteorológico para los próximos días contempla lluvias ligeras a moderadas en gran parte de la entidad, principalmente durante las tardes y noches, por lo que hasta el momento no se prevén afectaciones de consideración. No obstante, aseguró que el gobierno estatal mantiene una vigilancia permanente y coordinación entre las dependencias encargadas de atender cualquier eventualidad.

¿Está preparado el estado para responder ante posibles contingencias por las lluvias?

De acuerdo con el mandatario, diariamente se mantiene comunicación entre instancias como Protección Civil, Seguridad, Obras Públicas, Infraestructura y el Ejército Mexicano para monitorear las condiciones climatológicas y actuar de manera inmediata en caso de que se presente alguna emergencia.

Kuri González detalló que existe un mecanismo de coordinación constante entre las autoridades, lo que permite compartir información en tiempo real sobre el comportamiento del clima y las posibles afectaciones que pudieran registrarse en diferentes regiones del estado.

Según los pronósticos, las lluvias continuarán durante el resto de la semana, con posibilidad de chubascos aislados y tormentas puntuales en algunas zonas del estado, especialmente en municipios serranos y del semidesierto. Además, se prevé cielo mayormente nublado y temperaturas templadas derivadas de la presencia de humedad en la región.

El gobernador señaló que, con la información disponible hasta ahora, las precipitaciones previstas no representan un riesgo mayor para la población. Sin embargo, reconoció que los sistemas meteorológicos pueden evolucionar de manera inesperada y generar cambios en los pronósticos.

Por ello, indicó que el monitoreo continuará de forma permanente para detectar cualquier variación en las condiciones climáticas y responder oportunamente ante posibles contingencias, con el objetivo de salvaguardar a la población y reducir riesgos derivados de las lluvias.