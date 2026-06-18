¿Lloverá Fuerte en Querétaro? Gobierno se Mantiene en Alerta Ante Pronóstico

El gobernador Mauricio Kuri informó que las lluvias previstas para los próximos días en Querétaro no representan un riesgo mayor.

Querétaro se Alista Ante Posibles Cambios en el ClimaFoto: N+

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Querétaro en alerta por lluvias: el gobierno coordina esfuerzos para monitorear el clima y proteger a la población. Conoce los detalles del pronóstico y las medidas de seguridad.

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