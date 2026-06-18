Alerta por Otra Onda Tropical Aproximándose a México: Dejará Lluvias Muy Fuertes en esta Zona

La Comisión Nacional del Agua advierte sobre lluvias intensas por la aproximación de la nueva onda tropical 9, mientras siguen los efectos de la número 8 en el país

Afectaciones por una onda tropical en Sinaloa en junio 2016. Foto: Cuartoscuro | ArchivoAfectaciones por una onda tropical en Sinaloa en junio 2016. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Destacado

¡Atención México! Se aproxima la onda tropical 9 con lluvias intensas. Infórmate y toma precauciones.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+