Alerta por Otra Onda Tropical Aproximándose a México: Dejará Lluvias Muy Fuertes en esta Zona

México enfrenta actualmente el embate de varios fenómenos meteorológicos, entre ellos la onda tropical número 8 de la temporada de lluvias 2026; sin embargo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que ya se aproxima la número 9 a territorio nacional.

Aquí te decimos cuándo ocasionará lluvias intensas y en qué región de la República Mexicana, para que tomes precauciones y evites daños por las precipitaciones, descargas eléctricas y caída de granizo.

También puedes seguir todos los canales de N+ para informarte sobre el pronóstico del tiempo diario, así como de las recomendaciones para hacer frente a las lluvias de la temporada.

¿Qué es una onda tropical?

De acuerdo con información de la Conagua, una onda tropical es un canal de baja presión y ondulación de la corriente de los vientos alisios del Este, que se desplaza hacia el Oeste, y que produce fuerte convección sobre la zona que atraviesa.

Regularmente produce aguaceros significativos y actividad de tormentas eléctricas a su paso.

Las ondas tropicales generan las lluvias de temporada.

Si existen condiciones atmosféricas y oceánicas favorables, la onda tropical incluso puede convertirse en un ciclón.

¿Dónde está la onda tropical 8?

En su pronóstico extendido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que desde este jueves hasta el domingo habrá afectaciones por la onda tropical número 8, así como otros sistemas:

Vaguadas en niveles medios de la atmósfera en el noroeste y occidente del país

Divergencia en altura

Ingreso de humedad del océano Pacífico

Aproximación de un frente frío a la frontera norte de México

Canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país

La onda tropical 8

Sobre ésta última, detalló que este jueves se desplazará frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones.

Nueva onda tropical, a la vista

El fin de semana, los fenómenos meteorológicos mencionados ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas sobre la mayor parte del territorio nacional, excepto en la península de Baja California.

Pero a ellos se sumará la nueva onda tropical número 9, que ocasionará lluvias puntuales intensas el sábado en Chiapas.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste y sur), Nayarit (norte y este), Jalisco (norte), Aguascalientes, Zacatecas (sur y este), San Luis Potosí (norte y oeste), Coahuila (sureste), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (oeste y suroeste), Estado de México (suroeste), Michoacán (este y sureste), Guerrero (oeste y sureste) y Oaxaca (oeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (suroeste), Colima, Guanajuato, Querétaro (norte y centro), Hidalgo (norte y oeste), Veracruz (norte y centro), Puebla (norte), Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Campeche y Quintana Roo.

Cabe señalar que en los mapas de pronóstico se puede apreciar que el domingo ya estará a la vista una nueva onda tropical, la número 10, pero aún lejos de territorio nacional.

Mapa de previsión del impacto de la onda tropical 9 en México. SMN

SPB