Posible Nuevo Ciclón Activa Alerta por Inundaciones Mortales en Esta Zona: ¿Dónde se Ubica?

Te decimos en dónde se ubica el posible nuevo ciclón que activa alerta por inundaciones mortales

Lluvias en Monterrey, Nuevo LeónLluvias en Monterrey, Nuevo León. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Alerta en el Atlántico! Un posible ciclón podría formarse. Riesgo de lluvias intensas e inundaciones mortales. Descubre más sobre esta amenaza climática.

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