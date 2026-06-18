Posible Nuevo Ciclón Activa Alerta por Inundaciones Mortales en Esta Zona: ¿Dónde se Ubica?

Un posible nuevo ciclón podría formarse en las próximas horas en el océano Atlántico, lo que pone en alerta por riesgos de inundaciones mortales. Te decimos en dónde se ubica.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se formó una Zona de Baja Presión, remanentes de Arthur, con 10 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días.

Los nombres para los siguientes ciclones en el Atlántico son:

Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky, Wilfred.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en México del 18 de Junio 2026 con Raquel Méndez: Tormenta Tropical Arthur

¿Dónde se ubica el posible nuevo ciclón en el Atlántico?

La Baja Presión, que podría evolucionar al ciclón Bertha, se localiza sobre el sureste de Estados Unidos, a 1,030 km al noreste de Matamoros, Tamaulipas, y se desplaza hacia el noreste a una velocidad de 24 km/h. Cabe destacar que por el momento no afecta al territorio nacional.

Sin embargo, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) informó que “existe un riesgo significativo de lluvias intensas e inundaciones repentinas en algunas zonas de la costa central del Golfo y el sureste de Estados Unidos, debido a la humedad asociada a los restos de la tormenta Arthur".

Además, indicó que existe una baja probabilidad de que, a finales de esta semana, se forme un sistema frente a la costa este de Estados Unidos a partir de los restos de Arthur.

Destacó que independientemente de que se forme o no el sistema hidrometeorológico, es probable que se produzcan fuertes lluvias en algunas zonas del sureste de Estados Unidos durante los próximos dos días, con "riesgo de inundaciones repentinas generalizadas y potencialmente mortales".