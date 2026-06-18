Activan Alerta Roja por Fuerte Lluvia Hoy en CDMX: ¿Cuáles Son las Alcaldías Afectadas?

La Ciudad de México entró en alerta Amarilla y Naranja hoy, 18 de junio de 2026, por las fuertes lluvias con granizo que se pronosticaron para este jueves, día en que juega México vs Corea del Sur; en N+, te decimos cuáles son todas las zonas de CDMX bajo amenaza.

Más tarde, se activó la Alerta Roja por lluvias intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche de este jueves en la alcaldía:

Tlalpan

Las autoridades piden atender las recomendaciones y manterse informado.

CDMX, en alerta por lluvia con granizo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de CDMX activó alerta amarilla por el pronóstico de lluvias fuertes con granizo para hoy, de las 20:35 a las 23:00 horas.

Las zonas en Alerta Amarilla son las siguientes:

Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Gustavo A. Madero (GAM) Iztacalco Iztapalapa Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Tláhuac Venustiano Carranza Xochimilco

En tanto, se mantenían con Alerta Naranja las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Milpa Alta

Tlalpan

Es decir, toda la CDMX está en alerta amarilla por el pronóstico de lluvias fuertes para la tarde de hoy, día en que miles de personas saldrán a las calles de la capital del país a disfrutar del partido México vs Corea del Sur, encuentro que se jugará en la sede Guadalajara del Mundial 2026.

En el mensaje de alerta, el Gobierno de Ciudad de México indicó que las fuertes lluvias podrían ocasionar encharcamientos, corrientes de agua en las calles y avenidas, así como la caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones ante lluvias fuertes en CDMX

Las autoridades de CDMX recomendaron las siguientes acciones para evitar incidentes durante el periodo de lluvias y son las siguientes:

Retirar basura de las coladeras del interior y exterior de tu casa.

Cerrar puertas y ventanas.

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Llevar paraguas o impermeable si sales de casa.

Cae lluvia fuerte acompañada de granizo

Esta tarde se observa el desarrollo de lluvias de intensidad fuerte y caída de granizo en el poniente de Azcapotzalco y el sur de Xochimilco, así como lluvias con chubascos en Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

Para el resto de la tarde y parte de la noche, se prevé que las condiciones para lluvias continúen, acompañadas de posible caída de granizo y actividad eléctrica.

Momentos después, en la imagen más reciente de radar se observaba el desarrollo de lluvias de intensidad fuerte a muy fuerte con caída de granizo en el norte de Álvaro Obregón.

Por la dirección de las lluvias, durante la próxima hora podrían presentarse estas condiciones en: Cuajimalpa y sur de Miguel Hidalgo. Lluvias con chubascos en:

Benito Juárez

Iztacalco

Magdalena Contreras

Venustiano Carranza

RMT