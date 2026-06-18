Activan Alerta Roja por Fuerte Lluvia Hoy en CDMX: ¿Cuáles Son las Alcaldías Afectadas?

Entérate cuáles son las zonas de CDMX bajo alerta por el pronóstico de lluvias fuertes con granizo hoy

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Hoy, CDMX enfrenta lluvias intensas con granizo. Consulta las zonas en alerta a la hora de disfrutar del partido México vs Corea del Sur. ¡Infórmate y prepárate!

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