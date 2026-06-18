Mamá de Vozinha Obtiene Visa y Viajará a EUA para Ver al Portero de Cabo Verde Frente a Uruguay

Vozinha, sí podrá tener a su familia en EUA después de que se viralizara el momento cuando dice entre lágrimas que su mamá se perdió su gran actuación frente a España

Mamá de Vozinha Consigue Visa, Viaja a EUA para Ver a su Hijo contra UruguayAna Candida Evora, madre del portero caboverdiano Vozinha, con sus nietos Marvin Junior y Lais Sofia, antes de viajar a EUA. Foto: Reuters

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El Departamento de Estado de EUA intervino para que la mamá de Vozinha obtuviera la visa para ver jugar a su hijo en el Mundial 2026

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