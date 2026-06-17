De Cabo Verde al Mundial: la Madre del Portero Vozinha Podría Conseguir Visa y Verlo Jugar

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó este miércoles 17 de junio de 2026 que su equipo consular en Praia está "en estrecho contacto" con la madre del portero de la selección de Cabo Verde, Josimar Dias 'Vozinha', y le está prestando la asistencia necesaria para que pueda obtener un visado y viajar al país a tiempo para el partido del domingo contra Uruguay.

Ana Candida Evora, madre del portero caboverdiano Vozinha, posa para una fotografía con otros familiares. Foto: Reuters

Un funcionario del Departamento de Estado, que habló bajo condición de anonimato, dijo a periodistas que podía confirmar que su equipo de visas en Praia, capital de Cabo Verde, está "en estrecho contacto con ella y le está proporcionando los servicios necesarios".

Madre de Vozinha podría obtener la visa

El líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries, había adelantado que la madre de Vozinha podría obtener el visado a tiempo para asistir al encuentro frente a Uruguay.

El congresista, de ascendencia caboverdiana por parte materna, afirmó que se habían eximido todas las tasas correspondientes y que ya se estaban organizando los preparativos para que madre e hijo se reencontraran en Miami.

Al término del partido del lunes ante España, Vozinha reveló que su madre no había logrado obtener el visado para viajar a Estados Unidos y presenciar el debut mundialista de Cabo Verde en Atlanta.

Familiares del portero caboverdiano Vozinha observan una foto suya enmarcada. Foto: Reuters

Jeffries explicó que, tras conocer la situación, habló con el secretario de Estado, Marco Rubio, para pedirle que hiciera "todo lo posible" para facilitar el viaje. Cabo Verde se enfrentará a Uruguay el próximo domingo en el Hard Rock Stadium de Miami, en la segunda jornada del grupo H.

El guardameta de 40 años se ha convertido en una de las figuras del Mundial debido a que a sus 40 años tuvo una destacada participación resguardando su portería en su debut contra la selección española, en un empate 0-0.

HVI