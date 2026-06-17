De Cabo Verde al Mundial: la Madre del Portero Vozinha Podría Conseguir Visa y Verlo Jugar

El guardameta de 40 años se ha convertido en una de las figuras del Mundial 2026 a sus 40 años por una destacada participación resguardando su portería en debut contra España, en un empate 0-0

Vozinha, Héroe de Cabo Verde, Tendrá a su Madre en Mundial 2026Vozinha, portero de Cabo Verde, celebra tras el partido contra España. Foto. Reuters

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El portero de Cabo Verde, mencionó que su madre no había podido obtener una visa para ingresar a EUA y verlo jugar

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