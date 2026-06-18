¿Qué Pasó Hoy en la Línea 1 del Metro CDMX? Objeto Provoca Explosión por Cortocircuito

El incidente fue captado en video por las cámaras de seguridad del Metro; no se registraron lesionados

Usuarios de la Línea 1 del Metro CDMX. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoUsuarios de la Línea 1 del Metro CDMX. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

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