¿Qué Pasó Hoy en la Línea 1 del Metro CDMX? Objeto Provoca Explosión por Cortocircuito

La caída de un objeto metálico en zona de vías de la estación Zaragoza de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México provocó la tarde de este jueves 18 de junio de 2026 una explosión por cortocircuito.

El momento fue captado en video por las cámaras de seguridad del Metro, en el que se aprecia cómo una persona con discapacidad visual deja caer de forma accidental su bastón a la zona de vías.

Esto provocó un "arco eléctrico y una interrupción momentánea del servicio en la estación Zaragoza", sin que se registraran personas lesionadas, informó el director del Metro, Adrián Rubalcava.

"Este incidente nos permite recordar la importancia de sujetar firmemente nuestras pertenencias y objetos de apoyo al permanecer cerca del andén, ya que una situación involuntaria puede generar afectaciones a la operación y retrasos para miles de usuarios", añadió el director del Metro.

Así fue el momento de la explosión

Vía X fue difundido el video del momento exacto en el que ocurre la explosión, justo cuando el convoy había cerrado las puertas para continuar su recorrido.

En el Metro trabajamos todos los días para brindar un servicio seguro para todas y todos, especialmente para las personas con discapacidad que utilizan nuestra red.



Les compartimos este video de línea 1 en el que, de manera accidental, un bastón de apoyo utilizado por una… pic.twitter.com/Ov4vAn79Kq — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 18, 2026

¿Ya se normalizó el servicio en la Línea 1?

Cerca de las 13:00 horas se normalizó paulatinamente la circulación de los trenes en la Línea 1, luego de que personal del Metro atendiera el cortocircuito en la estación Zaragoza.

"Exhortamos a las personas usuarias a resguardar sus pertenencias al permanecer en el andén y a respetar la línea de seguridad. La caída de objetos metálicos puede generar cortocircuitos y ocasionar afectaciones en la operación del servicio", dijo la administración del Metro vía la red social X.

AMP