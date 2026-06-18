Incendio en Recicladora en Escobedo, NL: CFE Descarta Daños a Infraestructura Eléctrica

La tarde de este jueves 18 de junio se registró un incendio que originó una intensa columna de humo y provocó la movilización de los cuerpos de auxilio hasta una reciclada ubicada en la colonia Andrés Caballero, en el municipio de Escobedo y límites con Salinas Victoria, Nuevo León.

Ante este siniestro que causó alarma entre la ciudadanía y que ocurrió en inmediaciones de una infraestructura eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en unas líneas de transmisión, personal técnico de la paraestatal acudió al sitio para revisar las instalaciones y descartar afectaciones.

A través de un comunicado en sus redes sociales oficiales, la CFE confirmó que la estructura no presenta daños a causa del incendio que se presentó en las inmediaciones y tampoco se registraron afectaciones al suministro de energía eléctrica de la zona que se encuentra en los límites de Escobedo y Salinas Victoria.

Movilización por incendio en recicladora en Escobedo

Fue minutos antes de las 02:00 de la tarde cuando se formó una gran columna de humo negro que se alcanzó a ver desde distintos puntos de la ciudad y que movilizó a los cuerpos de emergencia luego de que se confirmó que se trataba de un incendio en una reciclado.

Elementos de Protección Civil de Escobedo y Bomberos de Nuevo León acudieron al sitio para llevar a cabo los trabajos necesarios para controlar y sofocar el fuego que amagaba con extenderse. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas ni daños de gravedad y se desconoce la causa del incendio.

SHH