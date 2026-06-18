Incendio en Recicladora en Escobedo, NL: CFE Descarta Daños a Infraestructura Eléctrica

Un incendio en las inmediaciones de una infraestructura eléctrica de la CFE movilizó a los cuerpos de emergencia hasta el municipio de Escobedo, en los límites con Salinas Victoria

Incendio en recicladora en EscobedoFoto: Protección Civil de Escobedo

Destacado

Una columna de humo en Escobedo moviliza a Protección Civil y Bomberos. CFE asegura que su infraestructura eléctrica no sufrió daños. ¿Qué causó el incendio? Descúbrelo aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+