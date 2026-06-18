Emiten Aviso de Prevención por Altas Temperaturas en Nuevo León: Sigue Estas Recomendaciones

Ante las altas temperaturas que se pronosticas para hoy jueves 18 de junio en Nuevo León, las autoridades de Protección Civil del estado, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitieron un aviso de prevención para la ciudadanía.

Desde el miércoles 17 de junio comenzaron a registrarse altas temperaturas; sin embargo, de acuerdo con el pronóstico para este jueves, se espera un repunte más alto con temperaturas que oscilarán entre los 38ºC y los 40ºC, pero con una sensación térmica que superará los 40ºC en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León.

Se espera que para el viernes 19, sábado 20 y domingo21 de junio, se estabilicen las temperaturas entre los 32ºC y 34ºC, con posibilidades de entrada de humedad que se puede convertir en lluvias durante este fin de semana en el Área Metropolitana de Monterrey.

Recomendaciones ante las altas temperaturas

Las autoridades de Protección Civil de Nuevo León, piden a la ciudadanía mitigar el riesgo y prevenir afectaciones por las altas temperaturas con las siguientes recomendaciones:

Mantenerse hidratado

Usar ropa de manga larga

Usar ropa de colores claros

Ponerse bloqueador solar

Utilizar gorras y sombreros

Evitar caminar y realizar senderismo de las 12 horas a las 17 horas, donde hay mayor exposición al sol y es el pico de las altas temperaturas

Además, se recomienda vigilar a bebés, niños y niñas, adultos mayores y mascotas. Ante cualquier síntoma como dolor de cabeza y escalofríos, es importante llamar al número de emergencias 911 o acudir a una consulta médica.

SHH