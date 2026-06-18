Emiten Aviso de Prevención por Altas Temperaturas en Nuevo León: Sigue Estas Recomendaciones

Se esperan altas temperaturas para hoy jueves 18 de junio en el Área Metropolitana de Monterrey, por lo que las autoridades emitieron un aviso de prevención

Amanecer en Nuevo LeónFoto: N+

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Alerta de calor extremo en Monterrey: Hoy se esperan temperaturas de hasta 40ºC. Protege a tu familia con estas recomendaciones de Protección Civil. Infórmate y cuida tu salud.

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