¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 18 de Junio de 2026? Estas Son las Temperaturas

La mañana de este jueves 18 de junio, las temperaturas se encuentran ya cerca de los 33˚C a 35˚C en la zona metropolitana de Monterrey; son el augurio de un nuevo día en extremo caluroso en el que esperamos máximas de 40˚C a la sombra pero con sensación de 42˚C, ya que se espera que se seque el ambiente.

Por la tarde la humedad se reducirá al 25% y eso permitirá que la sensación sea de un par de grados por arriba de lo que marque el termómetro. Amaneció con cielo despejado y Mala calidad del aire en 3 estaciones, Aceptable en 4 estaciones y Buena en 8 puntos de monitoreo en el reporte de las 8 de la mañana.

Para este día, el cambio en la circulación del aire atrae aire seco y muy caliente debido a un canal de baja presión que cruza sobre Nuevo León y se extiende al norte de Coahuila como Línea Seca.

Al norte de Texas ingresa un nuevo frente frío que será el elemento que genere las probabilidades de lluvias y tormentas para mañana viernes 19 de junio por la tarde, deteniendo las temperaturas en 34˚C a 35˚C. Las lluvias pueden extenderse a lo largo del fin de semana con altas probabilidades. Las máximas del sábado se esperan en 31˚C y el domingo en 33˚C.

Pronóstico del clima para la próxima semana

La próxima semana se espera muy estable, con cielo soleado a medio nublado, probabilidades de lluvia debajo del 20% y máximas, toda la semana entre 34˚C y 35˚C. El sábado 20 de junio iniciará el verano y al parecer empezará con estabilidad.

La Tormenta Tropical “Arthur” se disipó en los límites de Texas y Louisiana y actualmente sus remanentes se mueven hacia Mississippi. Aún se espera que la zona de inestabilidad alcance a salir al Atlántico, probablemente sobre Carolina del Norte, sin afectación para México pero ha sido el primer ciclón con nombre en la cuenca del Atlántico, Caribe y Golfo de México.

Con información de Mauro Morales | N+

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