¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 18 de Junio de 2026? Estas Son las Temperaturas

Entérate del pronóstico del clima en el Área Metropolitana de Monterrey y el resto de Nuevo León para este jueves 18 de junio

Toma desde el aire de Nuevo LeónFoto: N+

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¡Prepárate para un día caluroso en Monterrey! Hoy las temperaturas alcanzarán los 40˚C con sensación de 42˚C. Descubre cómo el clima afectará tu día.

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