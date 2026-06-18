¿Habrá Prórroga para Registrar Mi Línea Celular? Sheinbaum Revela Fecha Clave

El plazo para registrar tu línea celular está a punto de vencer; aquí te informamos qué dijo hoy, 18 de junio de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre si habrá prórroga para realizar el trámite.

¿En qué consiste el registro de mi línea celular?

El Gobierno de México lanzó un plan para el registro de las líneas celulares de los mexicanos, con el objetivo de asociar cada teléfono a una Clave Única de Registro de Población (CURP), para así poder identificar y suspender las líneas anónimas que son usadas para cometer delitos como fraude, extorsión o secuestro virtual.

El registro está a cargo de las compañías telefónicas y para realizarlo solo necesitas tu credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) vigente.

De no hacer el registro, la línea celular será cancelada y no podrás acceder a los servicios ligados a tu número telefónico.

El plazo para realizar el trámite vence el 30 de junio de 2026.

¿Gobierno espiará a los usuarios de líneas celulares?

En la conferencia mañanera de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el registro de las líneas celulares de los mexicanos, trámite que hasta el momento solo han realizado más de la mitad de las personas que cuentan con un teléfono móvil.

La mandataria afirmó que “es absoluta y totalmente falso” que con el registro de las líneas celulares el Gobierno va a espiar a las personas y aclaró que el objetivo es “fortalecer la seguridad, que los teléfonos estén asociados a una persona, a un chip. Eso ayuda mucho a la extorsión telefónica y otros delitos que se dan a través de los teléfonos”.

“Somos de los pocos países en el mundo que no esta asociado el chip, si no es que el único”, apuntó la mandataria.

Sheinbaum Pardo subrayó que quien guarda los registros son las compañías telefónicas, no el Gobierno, pues “se hace a solicitud del Gobierno frente a una carpeta de investigación”.

¿Habrá prórroga, si no registro mi línea celular?

Cuestionada sobre si habrá prórroga para el registro de las líneas celulares, la presidenta Sheinbaum dijo que el próximo jueves, 25 de junio de 2026, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por José Antonio Merino, dará información sobre el trámite.

“El plazo era en junio (…) Vamos a esperar esta semana cómo avanza el registro”, afirmó la presidenta y agregó: “No queremos afectar a la gente, pero sí que se registren”.

¿Y tú, ya registraste tu línea celular?

Aquí puedes ver la conferencia mañanera completa de hoy

RMT