¿Habrá Prórroga para Registrar Mi Línea Celular? Sheinbaum Revela Fecha Clave

Entérate qué dijo hoy la presidenta Sheinbaum Pardo sobre la posibilidad de prórroga para el registro de líneas celulares

Teléfono celularTeléfono celular. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Habrá prórroga para registrar tu línea celular? Sheinbaum aclara dudas sobre el registro y desmiente espionaje. Descubre más sobre la fecha clave y lo que está en juego.

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