Investigan Presencia de Presunta Mancha de Hidrocarburo Detectada en el Río Pánuco

Autoridades ambientales investigan el origen de una mancha de hidrocarburo con sedimentos detectada en el río Pánuco.

Investigan Presunta Mancha de Hidrocarburo Detectada en el Río PánucoFoto: N+

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Autoridades investigan una mancha de hidrocarburo en el río Pánuco. Se descarta que haya llegado a Playa Miramar.

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