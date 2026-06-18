Investigan Presencia de Presunta Mancha de Hidrocarburo Detectada en el Río Pánuco

Autoridades ambientales en Tamaulipas mantienen una investigación para determinar el origen de una presunta mancha de hidrocarburo con sedimentos detectada en un costado del río Pánuco.



El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente informó que la Procuraduría Ambiental ya realizó una inspección en la zona y una de las hipótesis apunta a escurrimientos provocados por las recientes lluvias.



"Sí, la procuraduría fue a inspeccionar, a darse una vuelta en este sentido. Lo que nos comentaban es que, con las crecidas, ellos tienen unas lagunas y tienen unos canales en los cuales tienen su producto de los procesos que llevan ahí. Y entonces lo que nos comentaban era que con las recientes lluvias habían estado desbordando. Pero sí, nosotros estamos siempre a la mano con la marina y con los municipios y con las demás entidades ambientales". Karl Becker Hernández, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en Tamaulipas.

🔖 Tarjeta Informativa | Pemex mantiene acciones de vigilancia y atención en instalaciones colindantes al Río Pánuco

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Descartan que Mancha Haya Llegado a Playa Miramar



El alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, descartó que la mancha de hidrocarburo detectada en el río Pánuco haya alcanzado las aguas de Playa Miramar, esto debido a los sistemas de contención que fueron instalados en la terminal marítima y en el mismo afluente.



Explicó que el Gobierno Municipal participa en mesas de trabajo junto con Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Marina y la Comisión Estatal del Agua, con el objetivo de dar seguimiento a esta situación, aunque señaló que serán las instancias especializadas las encargadas de emitir los resultados técnicos correspondientes.



El presidente municipal indicó que, hasta el momento, las autoridades han informado que no existe riesgo para la población, por lo que están a la espera de los resultados y determinar las acciones que se llevarán a cabo.