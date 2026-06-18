¿Qué Pasó en la Carretera de Toluca Hoy? Reportan Accidentes Este 18 de Junio 2026

Este jueves, 18 de junio de 2026, se registraron varios accidentes en la carretera de Toluca en el Estado de México (Edomex). Te decimos qué fue lo que pasó.

Según los primeros reportes, un primer accidente se registró en la Toluca-Atlacomulco, a la altura de Plaza Mariana. Se trató de una carambola en la que estuvieron involucrados un camión y tres autos particulares.

Autobús de pasajeros cae a barranco

Otro accidente se registró en la autopista Toluca-Zitácuaro, un autobús de pasajeros volcó y cayó a un barranco, a la altura del municipio de Almoloya de Juárez. Se reportan varios lesionados, que al parecer venían de Valle de Bravo con destino a Observatorio, Ciudad de México (CDMX).

Se informó que tras recibirse un reporte a través del 9-1-1 sobre la salida de camino de un autobús de pasajeros que cayó a un desnivel, fueron movilizados cuerpos de emergencia para llevar a cabo labores de rescate y atención a las personas lesionadas.

Personal de Protección Civil del Estado de México acudió a la zona del accidente; hasta el momento, se desconoce si hay víctimas mortales.