¿Qué Pasó en la Carretera de Toluca Hoy? Reportan Accidentes Este 18 de Junio 2026

Un autobús de pasajeros volcó y cayó a un barranco, a la altura del municipio de Almoloya de Juárez; hay varios lesionados

Autobús cae a barranco en autopista Toluca–ZitácuaroAutobús cae a barranco en autopista Toluca–Zitácuaro. Foto: X @pciviledomex

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Al menos dos aparatosos accidentes se registraron hoy, 18 de junio de 2026, en la carretera de Toluca

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