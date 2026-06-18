Se Incendia Auto en Segundo Piso del Periférico CDMX: Conductor Murió Calcinado

Este jueves, 18 de junio de 2026, se registró un fatal accidente en el Segundo Piso del Periférico, en la Colonia Sección XVI, de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, un conductor murió calcinado luego de impactar su vehículo contra la barrera de contención en el Segundo Piso de Periférico, muy cerca de la incorporación hacia la México-Cuernavaca.

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Bomberos controlan incendio de vehículo

El vehículo se incendió, por lo que personal de la vía de cuota llegó al lugar con extintores para intentar controlar el fuego, sin embargo, fueron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de CDMX quienes controlaron las llamas.

Luego del fuerte golpe, el conductor quedó al interior del vehículo y murió calcinado.

Se espera el arribo de peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México para la extracción del cuerpo y el retiro del vehículo.