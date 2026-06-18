Se Incendia Auto en Segundo Piso del Periférico CDMX: Conductor Murió Calcinado

Un conductor murió calcinado luego de que su auto chocó y se incendió en el Segundo Piso del Periférico, en la CDMX

Auto calcinado en Segundo Piso de PeriféricoAuto calcinado en Segundo Piso de Periférico. Foto: N+

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Un auto se incendió en el Segundo Piso del Periférico CDMX, resultando en la trágica muerte del conductor. Equipos de emergencia trabajaron para controlar el fuego. Infórmate aquí.

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