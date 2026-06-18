Ambulancia Vuelca Cuando Acudía a un Reporte en León; Hay Paramédicos Lesionados

Dos paramédicos resultaron con heridas de gravedad, después de volcar la ambulancia en la que viajaban a un accidente en la comunidad de El Terrero en León, Guanajuato.

Paramédicos Heridos en Accidente Vehicular al Ir a un Reporte en LeónN+

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En León, una ambulancia volcó dejando dos paramédicos gravemente heridos. Iban a un reporte de 10 lesionados. ¿Qué causó el accidente? Las autoridades investigan.

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