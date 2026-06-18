La atención de un accidente ocurrido en la comunidad El Terrero derivó en otro percance que dejó gravemente lesionados a dos paramédicos de Protección Civil de León.

Los hechos ocurrieron cuando personal de emergencia se dirigía a atender la salida de camino de un camión de transporte de personal de una empresa ubicada en el parque industrial Pilba.

Los paramédicos iban a un reporte de 10 personas lesionadas

El incidente dejó un saldo de 10 personas lesionadas, quienes fueron reportadas fuera de peligro. Mientras acudían al lugar para brindar apoyo, el jefe de turno de Protección Civil y una paramédica sufrieron una volcadura sobre la carretera Santa Ana del Conde que de acuerdo a los habitantes está en pésimas condiciones.

N+

De acuerdo con los primeros reportes, ambos rescatistas resultaron con lesiones de consideración, por lo que fueron atendidos por corporaciones de emergencia y trasladados para recibir atención médica.

Se investigan las causas del accidente que dejó heridos a los socorristas

Autoridades municipales informaron que el accidente del camión no registró víctimas de gravedad. Sin embargo, la movilización de los cuerpos de auxilio se vio marcada por el percance sufrido por los elementos de Protección Civil cuando se dirigían a la emergencia. Las causas de la volcadura son investigadas por las autoridades correspondientes.