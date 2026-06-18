Sheinbaum Insiste en que Trump "No Está Bien Informado" y Asegura que el Estado Mexicano Existe

Durante la conferencia matutina de hoy, 18 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en materia de seguridad.

"No está bien informado, se lo he dicho personalmente, el Estado mexicano existe. Se lo dije aquí cuando vino el secretario de Seguridad de EUA, que estuvo aquí, y se refiero a los grupos delictivos, yo le dije hay Estado mexicano y hay cabezas de instituciones del Estado además de la presidenta, aquí esta Omar García Harfuch", señaló.

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También, precisó que Trump sabe que se llevan a cabo labores y que "no hay que engancharse a una declaración", y que su homólogo sabe que debe todos los días trabaja y entrega "mente, corazón y alma".

Declaraciones de JD Vance sobre posibles acciones militares de EUA

Por su parte, el pasado 17 de junio JD Vance comunicó que Estados Unidos mantiene abierta la posibilidad de emprender acciones militares si considera que son necesarias para proteger a la población estadounidense.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aseguró que su homólogo estadounidense Trump sabe que se atienden los temas en materia de seguridad. Foto: N+

En una entrevista para N+ Univision, el vicepresidente estadounidense señaló que la prioridad de su administración es garantizar la seguridad de los ciudadanos de Estados Unidos. Aunque destacó la importancia de trabajar en coordinación con las autoridades mexicanas, también aseguró que su país se reserva diversas opciones de actuación en materia de seguridad.

Vance sostuvo que su gobierno prefiere la cooperación bilateral para enfrentar a los grupos criminales, pero dejó abierta la posibilidad de recurrir a medidas más contundentes si considera que la situación lo amerita.

Además, el funcionario estadounidense señaló que durante administraciones anteriores los cárteles fortalecieron sus operaciones debido a condiciones que, según dijo, facilitaron su crecimiento económico.

FBPT