Sheinbaum Insiste en que Trump "No Está Bien Informado" y Asegura que el Estado Mexicano Existe

La presidenta Sheinbaum respondió a su homólogo Trump y destacó que hay "Estado mexicano"

Claudia Sheinbaum, presidenta de MéxicoClaudia Sheinbaum, presidenta de México, en conferencia de prensa matutina de este 18 de junio de 2026. Foto: Cuartoscuro

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