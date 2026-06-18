Investigan Homicidio de Elemento AMIC en Agresión Armada Tipo Emboscada en Imuris, Sonora

Actualmente la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora investiga el homicidio del agente de AMIC

Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora investiga el homicidio del agente de AMICFoto: N+

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Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora investiga el homicidio del agente de AMIC

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