“México Aquí”: la Exposición Inmersiva en CDMX que se Vive con los 5 Sentidos

La exposición inmersiva “México Aquí” invita a descubrir la cultura mexicana mediante aromas, sonidos, texturas y experiencias interactivas

Festejos del Mundial 2026 en el Ángel de la IndependenciaFestejos del Mundial 2026 en el Ángel de la Independencia. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El recorrido incluye espacios dedicados a rituales tradicionales, el maíz, la música y elementos esenciales de la identidad nacional

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+