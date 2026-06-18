“México Aquí”: la Exposición Inmersiva en CDMX que se Vive con los 5 Sentidos

La Ciudad de México (CDMX) suma una nueva propuesta cultural que está llamando la atención de visitantes y amantes de las experiencias sensoriales. Se trata de “México Aquí”, una exposición inmersiva instalada en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), que invita a descubrir la identidad mexicana a través de los sentidos. Lejos de ser una muestra tradicional, este recorrido busca demostrar que la cultura del país no solo se observa, también se escucha, se toca, se huele y se saborea.

Con una combinación de tecnología, espacios interactivos y elementos representativos de la vida cotidiana, la experiencia propone un viaje por algunos de los símbolos, tradiciones y costumbres que han dado forma a México a lo largo de los siglos.

Una experiencia donde está permitido tocar, sentir y explorar

Desde el inicio, los visitantes son recibidos con el mensaje “Aquí empiezan los sentidos”, una invitación a dejar atrás el papel de simple espectador para convertirse en parte activa del recorrido. La exposición está diseñada para estimular diferentes sensaciones y generar una conexión más cercana con la historia y la cultura mexicana.

La primera sala, llamada “Piedra”, permite a los asistentes observar y tocar elementos que representan el pasado de la ciudad y su transformación hasta el presente. El objetivo es mostrar cómo la evolución urbana y cultural ha dejado huellas visibles que aún forman parte de la identidad nacional.

A medida que avanza el recorrido, los visitantes encuentran espacios dedicados a algunas de las expresiones más profundas de la cultura mexicana. Aromas, texturas y sonidos ayudan a recrear ambientes que conectan tradiciones ancestrales con prácticas que siguen vigentes en la actualidad.

Rituales, aromas y tradiciones que siguen vivos en México

Uno de los momentos más llamativos de la experiencia está dedicado a los ritos y costumbres que han acompañado a distintas generaciones. En esta sección se exploran prácticas relacionadas con creencias populares y ceremonias tradicionales mediante elementos como velas, inciensos, plantas y hierbas aromáticas.

La propuesta busca mostrar cómo estos rituales continúan presentes en la vida cotidiana de millones de personas. De acuerdo con especialistas en patrimonio cultural, muchas de estas expresiones han logrado mantenerse vigentes gracias a la transmisión familiar y comunitaria, convirtiéndose en una parte esencial de la identidad mexicana.

Además de los estímulos visuales, los visitantes pueden percibir aromas característicos que ayudan a reforzar la experiencia y a comprender la importancia simbólica que tienen estos elementos en distintas regiones del país.

El maíz y la música toman protagonismo en el recorrido

Otro de los espacios más destacados es “Masa”, un pabellón dedicado al maíz, considerado uno de los pilares de la alimentación y la cultura mexicana. Este grano ha acompañado la historia del país durante miles de años y sigue siendo un ingrediente fundamental en la dieta de millones de personas.

La exposición también incluye una sección dedicada al juego como herramienta para fortalecer la convivencia y la creación de comunidad. A través de actividades interactivas, los asistentes pueden participar y reflexionar sobre la importancia de estos espacios de encuentro en la sociedad.

La música ocupa igualmente un lugar central dentro del recorrido. Sonidos representativos de distintas épocas y regiones acompañan a los visitantes para mostrar cómo las expresiones musicales han servido como puente entre generaciones y continúan formando parte de la vida cotidiana en México.

¿Dónde está y hasta cuándo se puede visitar “México Aquí”?

La exposición “México Aquí” estará disponible del 13 de junio al 30 de agosto en el Monumento a la Madre, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).

El horario de visita es de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche, por lo que hay distintas opciones para recorrerla durante el día.

Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma de boletos Fanki, donde los interesados podrán consultar disponibilidad y horarios para disfrutar de esta experiencia que busca reunir los colores, sabores, sonidos y tradiciones que distinguen a México.

Con información de Fernando Muñoz