Sociedad

Esta es la Fecha en que Saldrán los Resultados del Examen de la UDG Calendario 2026-B

La Universidad de Guadalajara publicará los resultados del examen de admisión para el calendario 2026-B; esta es la fecha para que los aspirantes revisen si fueron admitidos en esta casa de estudios

EstudiantesEsta es la fecha en que la UDG publicará los resultados del examen de admisión. Foto: N+

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Los resultados del examen de admisión UDG 2026-B estarán disponibles próximamente. No te desesperes si el portal está lento el día de la publicación, podrás revisar más tarde

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