Esta es la Fecha en que Saldrán los Resultados del Examen de la UDG Calendario 2026-B

La Universidad de Guadalajara (UDG) aplicó su examen de admisión para ingresar a una carrera el pasado 23 de mayo, por lo que los aspirantes están esperando los resultados para saber si serán admitidos en esta casa de estudios.

¿Cuándo salen los resultados del examen de admisión?

Los resultados del dictamen de admisión para el calendario 2026-B serán publicados el 10 de agosto a partir de las 00:00 horas, y podrán ser revisados en los sitios oficiales de Escolar UDG y la Gaceta UDG.

Cabe señalar que el regreso a clases para los estudiantes de la UDG, y para quienes serán los alumnos de nuevo ingreso, es el 17 de agosto.

Es importante mencionar que el proceso de selección incluye a todos los aspirantes que realizaron el examen de admisión para el Sistema de Educación Media Superior, además de las diferentes carreras que ofrece esta institución.

Es posible que los aspirantes experimenten inconvenientes al momento de ingresar a las páginas oficiales, ya que durante las primeras horas, el portal estará recibiendo una gran cantidad de usuarios.

Por lo anterior, se recomienda permanecer en calma en caso de que los portales carguen con lentitud, incluso, si es necesario, la sugerencia es revisar los resultados más tarde.