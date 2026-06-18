Asesinan a Abogado en la Colonia El Zapote, en Tonalá; Esto se Sabe

Un abogado fue asesinado esta noche muy cerca de la zona centro de Tonalá. Sus agresores le propinaron un balazo en la cabeza.

Este nuevo crimen tuvo lugar en la colonia El Zapote, sobre las calles Porfirio Díaz y Elías Calles. Vecinos reportaron a las autoridades una agresión a balazos, tras la cual un hombre quedó inconsciente.

Esto se sabe del hecho al momento

Al arribo de policías, así como de los servicios médicos municipales, se confirmó que el hombre, de aproximadamente 55 años, ya no contaba con signos vitales. Paramédicos le detectaron al menos un impacto de bala en la cabeza.

Vecinos de la zona relataron que la víctima fue atacada de manera directa por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta. Sin mediar palabra, se aproximaron a su objetivo y lo atacaron para luego escapar.

Colonos también refirieron que el fallecido se desempeñaba como abogado, información que se sumó a la investigación para determinar si su profesión estaría relacionada con los hechos. Los agresores huyeron a bordo de una motocicleta.