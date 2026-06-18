Asesinan a Abogado en la Colonia El Zapote, en Tonalá; Esto se Sabe

Un homicidio se registró en Tonalá, donde un abogado fue asesinado a balazos sobres las calles Porfirio Díaz y Elías Calles.

Patrulla TonalaFoto: Info_f

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Impactante asesinato en Tonalá: un abogado fue baleado en la cabeza en la colonia El Zapote. ¿Qué se sabe hasta ahora?

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