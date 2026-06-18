Cierres Viales y Rutas Alternas por Partido de México vs Corea del Sur en Guadalajara

En Guadalajara, habrá cierres viales durante el Mundial 2026, especialmente en los alrededores del Fan Fest y de la Sede Guadalajara, sobre todo, los días que haya partido. Tal como el 18 de junio, cuando juega México vs Corea del Sur.

De acuerdo con autoridades de la Policía Vial, estará restringida la circulación en el Circuito JVC que rodea el estadio. Mientras que los días de partido, el operativo más fuerte, inicia siete horas antes de cada encuentro.

En zonas cercanas habrá restricciones totales con 48 horas de anticipación. Al espacio, denominado Última Milla, habrá un acceso exclusivo, ya que no se permitirá el paso a quien no tenga boleto o acreditación de la organización.

Más cierres viales en la Zona Metropolitana de Guadalajara

En cuanto a los cierres, la lateral de la avenida Vallarta en Periférico también estará cerrada para evitar el ingreso. Se activará un contraflujo en las avenidas Guadalupe e Inglaterra siete horas antes del partido. Ambos carriles cambiarán de sentido hacia avenida Juan Palomar y Santa Margarita.

Además, fuera de la Sede Guadalajara, en las zonas designadas para que se proyecten los partidos, habrá cierres donde pasarán comerciantes y proveedores en la calle Ramón Corona y controles de acceso en avenida Hidalgo, Liceo, Pino Suárez, Belén, Degollado, Maestranza y Venustiano Carranza.