Cierres Viales y Rutas Alternas por Partido de México vs Corea del Sur en Guadalajara

Autoridades aplicarán cierres viales y filtros de acceso en Guadalajara durante el Mundial 2026. Aquí te decimos cuáles.

Policía Vial JaliscoFoto: N+

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Atención en Guadalajara: el 18 de junio habrá cierres viales por el partido México vs Corea del Sur. Conoce las rutas alternas y evita contratiempos.

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