Guardería ABC: Corte Resuelve que Delitos de Homicidio y Lesiones Culposas No Prescriben

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó hoy, jueves 18 de junio 2926, que los delitos de homicidio y lesiones culposas cometidos contra los niños y niñas que murieron y resultaron heridos durante el incendio de la Guardería ABC, no prescriben.

Es decir, con dicha decisión, el Ministerio Público podría actuar contra quienes estuvieron involucrados a pesar de haber transcurrido 17 años de la tragedia.

La ministra Loretta Ortiz Ahlf fue la ponente del proyecto que determinó que los delitos de homicidio y lesiones culposas relacionados con la Guardería ABC no prescriben.

Previo a la sesión, los ministros se pusieron de pie y guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

Durante la discusión, la ministra Yasmín Esquivel, lamentó lo ocurrido hace 17 años, hizo una relatoría de lo que sucedió aquél día, y dijo que la ausencia de los 49 niños y niñas continúa.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Mensaje de la Ministra Yasmín Esquivel de Hoy 18 de Junio

También resaltó la deuda del Estado mexicano con la infancia en México.

¿Qué ocurrió en la Guardería ABC?

El 5 de junio de 2009 un incendio se inició en una bodega contigua a la guardería y el fuego se propagó al inmueble donde se encontraban decenas de niños. La guardería operaba bajo un esquema subrogado del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La tragedia provocó la muerte de 49 menores, mientras que más de un centenar resultaron lesionados, varios con secuelas permanentes.

Es una de las mayores tragedias infantiles en la historia reciente de México.

Con información de Jessica Murillo