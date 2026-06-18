Guardería ABC: Corte Resuelve que Delitos de Homicidio y Lesiones Culposas No Prescriben

Esta tarde, el pleno de la Corte discutió el tema y guardaron un minuto de silencio por los niños que murieron y resultaron heridos en el incendio

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17 años después, la SCJN abre la puerta a la justicia para las víctimas del incendio en la Guardería ABC al declarar que los delitos no prescriben.

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