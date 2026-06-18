¿Hay Contingencia y Doble Hoy No Circula 19 de Junio 2026? Quiénes Descansan en CDMX y Edomex

Hay mala calidad del aire en el Valle de México, de ahí que se recomienda a los automovilistas estar pendientes de si habrá Doble Hoy No Circula 19 de junio 2026 en caso de que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental para que sepan quiénes descansan este viernes en CDMX y Edomex.

Al estar en temporada de ozono, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) recomienda a la población informarse sobre las medidas para reducir los niveles de contaminación, como un eventual Doble No Circula que afectaría a más coches, engomados, hologramas y terminaciones de placas de lo habitual.

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¿Activan contingencia y Doble Hoy No Circula 19 de junio 2026?

El Índice de Aire y Salud informa que la calidad del aire en CDMX y Edomex era mala en siete estaciones por la presencia de ozono, por lo que el nivel de riesgo es alto para la población y se contempló la posibilidad de activar la Contingencia Ambiental y el Doble No Circula viernes 19 de junio 2026.

Sin embargo, las condiciones climáticas ayudaron a dispersar los contaminantes, por lo que CAMe no se vio en la obligación de activar las medidas de emergencia. De ahí que no se activó la contingencia ambiental.

Doble Hoy No Circula viernes: ¿Cómo aplicaría?

En caso de que la mala calidad del aire en CDMX y Edomex hubiera continuado y se tuviera que activar el Doble No Circula 19 de junio 2026. Así se aplicaría la restricción de CAMe por contingencia ambiental en viernes:

No circulan todos los vehículos con holograma 2.

Carros con holograma 1 y terminación de placa NON no pueden salir a las calles: 1, 3, 5, 7, 9.

Autos con holograma 1, 0 y 00 con engomado AZUL y terminación de placas 9 y 0.

Carros con placas foráneas.

Carros con permisos provisionales.

¿Qué carros no circulan hoy en CDMX y Edomex?

Debido a que no se ha decretado la contingencia en la CDMX y Edomex, el Hoy No Circula 19 de junio 2026 opera con normalidad con la misma restricción vehicular de cada viernes, por lo que solo afectará a los siguientes carros que cuentan con:

Holograma 1 y 2, engomado AZUL y terminación de placas 9 y 0.

Los coches con placas foráneas no circulan de 5 a 11 de la mañana.

Mientras que los autos exentos del Hoy No Circula son aquellos con hologramas 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos, los cuales pueden salir a las calles de la CDMX y Edomex todos los días, siempre y cuando no haya contingencia.

El programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) se aplicará en un horario que va desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche de este viernes 19 de junio 2026, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y municipios conurbados del Edomex.

PPP