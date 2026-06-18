¿Hay Contingencia y Doble Hoy No Circula 19 de Junio 2026? Quiénes Descansan en CDMX y Edomex

Conoce si hay Doble No Circula HOY viernes 19 de junio y cuáles son los números de placa y color de engomados de los carros que se deben quedar en casa

Checa si hay Contingencia y Doble Hoy No Circula 19 de Junio 2026El programa Doble Hoy No Circula afecta a más automovilistas de lo normal. Foto: Cuartoscuro

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