¿Suspenden Hoy No Circula 18 de Junio por Partido de México? Así la Restricción en CDMX y Edomex

Checa si el Hoy No Circula mañana jueves 18 de junio aplica con normalidad por el partido México vs Corea del Sur

Consulta si se suspende el Hoy No Circula 18 de Junio 2026 por Partido de MéxicoLas clases y el trabajo en oficinas ya se suspendió por el partido de México vs Corea. Foto: Cuartoscuro

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