¿Suspenden Hoy No Circula 18 de Junio por Partido de México? Así la Restricción en CDMX y Edomex

El partido de México vs Corea del Sur ya provocó la cancelación de clases y trabajo en algunas oficinas en México, por lo que los automovilistas se preguntan si también se suspende el Hoy No Circula este jueves 18 de junio 2026 por el segundo juego de la Selección en el Mundial.

Por ello, acá en N+ te explicamos cómo aplica la restricción vehicular mañana en CDMX y Edomex, para que sepas qué carros, terminación de placas, hologramas y engomados no pueden circular este jueves, de acuerdo con las medidas de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema).

¿Hay contingencia ambiental en CDMX y Edomex?

El Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire en CDMX y Edomex es aceptable pese a la presencia de ozono, de ahí que el riesgo sea moderado y no se considere la posibilidad de activar la contingencia ambiental ni el Doble Hoy No Circula para este jueves 18 de junio 2026.

Además, hay alerta por lluvias en 12 alcaldías de la Ciudad de México, lo cual ayudará a dispersar aún más los contaminantes, por lo que se espera que en las próximas horas la calidad del aire mejore mucho más.

¿Se suspende Hoy No Circula 18 de junio por partido de México?

Debido a que la suspensión de clases y de trabajo en las oficinas solo aplica para la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, el Hoy No Circula operará de forma habitual en CDMX y Edomex este jueves 18 de junio pese al partido de México vs Corea del Sur, que se jugará en el estado jalisciense.

Por ello, la restricción del No Circula mañana 18 de junio solo contempla los carros con los siguientes elementos en busca de que las condiciones del aire se mantengan estables y no se saturen las vialidades en CDMX y Edomex:

Holograma 1 y 2, terminación de placas 1 y 2, engomado VERDE.

Carros con permisos o con placas foráneas en un horario de 5 am a 11 am.

El Hoy No Circula comienza desde las 5:00 de la mañana y termina hasta las 10 de la noche, por lo que todos los autos tienen permitido transitar de las 10:01 pm a las 4:59 am, horario en el que no aplica el programa.

¿Qué carros sí circulan mañana 18 de junio?

Debido a que el Hoy No Circula aplica con normalidad este jueves 18 de junio, los siguientes autos sí pueden transitar en las calles de CDMX y Edomex:

Holograma 1 y 2, con engomado amarillo, rosa, rojo y azul, terminación de placas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Holograma 2, con engomado amarillo, rosa, rojo y azul, terminación de placas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Hologramas 00 y 0. Vehículos eléctricos. Autos híbridos. Motocicletas. Transporte público y de emergencia. Vehículos de personas con discapacidad. Carros con permisos en un horario de 11:01 am a 4:59 am. Vehículos de servicios urbanos. Autos con pase turístico. Vehículos de transporte escolar y de personal. Vehículos destinados a cortejos fúnebres.

PPP