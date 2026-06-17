Implementan Ruta 16 Emergente por Trabajos Hidráulicos en Peñuelas; Horarios y Más

La Secretaría de Movilidad de Querétaro activó la ruta 16 del programa Acercándote para apoyar a los habitantes de Peñuelas durante las obras de rehabilitación de infraestructura hidráulica.

Ruta 16 Conectará a Usuarios con Líneas de QrobúsFoto: N+

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La Ruta 16 del programa Acercándote ya está en marcha en Peñuelas. Beneficia a 12,400 habitantes y opera en horarios clave. Conoce cómo mejorar tus traslados diarios.

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