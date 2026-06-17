Implementan Ruta 16 Emergente por Trabajos Hidráulicos en Peñuelas; Horarios y Más

Con el objetivo de mitigar las afectaciones a la movilidad derivadas de las obras de rehabilitación de infraestructura hidráulica que se realizan en la zona de Peñuelas, la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro puso en marcha la ruta 16 del programa Acercándote, informó el titular de la dependencia, Pedro Ángeles Luján.

El funcionario detalló que esta nueva ruta beneficiará a alrededor de 12 mil 400 habitantes de la zona y permitirá facilitar los traslados cotidianos mientras continúan los trabajos de construcción.

La ruta tendrá como punto de salida la calle Eurípides y recorrerá vialidades como avenida Platón, calle Jardineros, Paseo de la Constitución y calle Mecánicos, con el propósito de conectar a los usuarios con distintos destinos y servicios de transporte público.

¿Cómo funcionará la nueva ruta temporal en Peñuelas?

Pedro Ángeles explicó que el servicio comenzó operaciones este miércoles 17 de junio y estará disponible de lunes a viernes en dos horarios: de 6:00 a 9:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas, considerados periodos de mayor demanda para los habitantes de la zona. Además, las unidades tendrán una frecuencia de paso aproximada de 20 minutos.

El secretario precisó que se trata de una ruta local diseñada para complementar el servicio de transporte existente y facilitar la conexión con diversas rutas del sistema Qrobús, entre ellas la C27, C48, C55 y C56.

Finalmente, indicó que las personas interesadas en utilizar este servicio deberán presentar su tarjeta Qrobús al abordar. Añadió que la ruta operará de manera temporal mientras concluyen las obras hidráulicas que actualmente se desarrollan en Peñuelas.