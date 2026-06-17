Serpientes Venenosas en Concentraciones Ponen en Alerta a Selecciones del Mundial 2026

Una de las selecciones más afectadas ha sido Suiza, cuyo campamento se encuentra en una zona donde se ha detectado la presencia de distintas especies de serpientes

Cabeza de pitón reticulada de 4.6 metros. Foto: ReutersCabeza de pitón reticulada de 4.6 metros. Foto: Reuters
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