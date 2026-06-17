Serpientes Venenosas en Concentraciones Ponen en Alerta a Selecciones del Mundial 2026

El Mundial de 2026 no solo ha obligado a las selecciones a adaptarse al clima, los largos desplazamientos y la exigencia deportiva. En Estados Unidos, varios equipos también han tenido que tomar precauciones ante un inesperado visitante: las serpientes venenosas que habitan cerca de algunos de sus centros de entrenamiento.

Una de las selecciones más afectadas ha sido Suiza, cuyo campamento en San Diego se encuentra en una zona donde se ha detectado la presencia de distintas especies de serpientes de cascabel. Ante esta situación, la federación helvética delimitó áreas de riesgo y estableció protocolos para evitar que jugadores y miembros del cuerpo técnico se acerquen a zonas de vegetación o senderos no autorizados.

Selecciones europeas, las más afectadas por sorpresivo 'rival'

La preocupación también alcanzó a Noruega. El combinado escandinavo, liderado por el delantero Erling Haaland, recibió advertencias sobre la presencia de serpientes cabeza de cobre en los alrededores de su concentración en Carolina del Norte. Incluso integrantes del equipo reconocieron su inquietud por convivir con una fauna poco habitual para los futbolistas europeos.

A esta lista se sumó Alemania. El mediocampista Joshua Kimmich reveló que el plantel detectó recientemente una serpiente venenosa cerca de su base de entrenamiento, situación que llevó a reforzar las medidas de seguridad y a limitar el acceso a ciertas áreas. El jugador explicó que el equipo fue advertido de que una mordedura requeriría atención médica inmediata.

Hasta el momento no se han reportado incidentes ni lesiones relacionadas con estos reptiles, pero varias federaciones han optado por extremar precauciones para evitar cualquier contratiempo durante la competencia. Entre las medidas adoptadas destacan la vigilancia permanente de los complejos deportivos, restricciones de movilidad y recomendaciones específicas para los futbolistas.

Lo que parecía un detalle menor se ha convertido en una de las historias más curiosas del Mundial 2026. Mientras las selecciones luchan por avanzar en el torneo, algunas también deben mantenerse alerta ante un rival inesperado que habita fuera de las canchas.

AMP