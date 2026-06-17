Apuesta Histórica: Hombre Gana 1 Millón de Dólares Gracias al Empate del Congo ante Portugal

Un apostador reveló que ganó un millón de dólares tras pronosticar el empate de la República Democrática del Congo ante Portugal

Gol de la República Democrática del CongoEmpate de la República Democrática del Congo con Portugal hizo ganar a apostador un millón de dólares. Foto: Reuters

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Contra todo pronóstico, la República Democrática del Congo empató con Portugal en el Mundial 2026. Un apostador se llevó un millón de dólares por su audaz predicción. Descubre cómo lo logró.

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