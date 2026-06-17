Apuesta Histórica: Hombre Gana 1 Millón de Dólares Gracias al Empate del Congo ante Portugal

El sitio de apuestas Polymarket dio a conocer que un apostador ganó un millón de dólares en su plataforma gracias al empate entre Portugal y la República Democrática del Congo. El sujeto habría apostado a que Portugal no ganaría su primer partido en el Mundial 2026.

El congoleño Yoane Wissa fue el autor del gol del empate.

Portugal se ubicaba en el quinto lugar del ranking de selecciones antes del inicio del torneo.

Un empate contra todos los pronósticos

El Estadio Sede de Houston vio este 17 de junio un partido que muchos anticiparon que sería una victoria rutinaria. Tanto aficionados como especialistas anticipaban que Portugal habría derrotar fácilmente a la República Democrática del Congo.

Sin embargo, el equipo de Cristiano Ronaldo, y que cuenta con múltiples figuras internacionales, no pudo sostener su ventaja de un gol sobre la escuadra africana. Momentos antes de que finalizara el primer tiempo, Yoane Wissa anotó con un remate de cabeza.

Sin imaginarlo, el delantero del Newcastle rompió todos los pronósticos sobre el partido. Y esto se reflejó en los sitios de apuestas, que vieron un vuelco inesperado.

Al respecto el sitio de apuestas Polymarket informó que un usuario llamado “BreakTheBank” ganó un millón de dólares gracias al empate entre la República Democrática del Congo y Portugal. El sujeto apostó 300 mil dólares a que Portugal no ganaría su primer partido en el Mundial 2026.

El primer gol de la República Democrática del Congo en un Mundial

La apuesta tuvo un retorno de un millón 249 mil dólares y representó una ganancia neta de 957 mil dólares. Mientras que Portugal alcanzó dos semifinales en 2006 y en Inglaterra 1966, la República Democrática del Congo solo había participado en una ocasión en un mundial, el que organizó la Alemania Federal en 1974.

Bajo el nombre de Zaire, la selección perdió los tres partidos que jugó y no anotó un solo gol. No obstante, las crónicas de aquel mundial mencionan que Zaire tuvo una participación digna, pese a los malos resultados. De ahí que el gol de Yoane Wissa sea un hito para futbol congoleño.