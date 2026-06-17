Ghana vs Panamá Hoy: ¿Quién Ganó el Partido del Mundial 2026?

Luego de que el Grupo L se inauguró este miércoles 17 de junio con el duelo entre Inglaterra y Croacia, la actividad en ese sector continuó con el partido Ghana vs Panamá, en el Estadio Sede de Toronto, Canadá.

Tanto Ghana como Panamá buscaban un triunfo que les diera esperanza de clasificar a la siguiente ronda, además de seguirle los pasos al favorito Inglaterra, que está colocado como líder provisional luego de debutar con una victoria por 4-2 ante los croatas.

Panamá, representante de la Concacaf, tiene entre sus filas a jugadores destacados como Michael Murillo (Besiktas), Adalberto Carrasquilla (Pumas), Aníbal Godoy (San Diego FC) e Ismael Díaz (León).

Por su parte, Ghana depende en gran medida del talento individual de futbolistas como Antoine Semenyo (Manchester City), Iñaki Williams (Athletic de Bilbao), Jordan Ayew (Leicester), Thomas Partey (Villarreal) y Kamaldeen Sulemana

Aunque pintaba parejo, Ghana era ligeramente favorito debido al roce internacional de varios de sus futbolistas que juegan en Ligas del futbol europeo.

Empezó el partido, con Panamá vistiendo su uniforme rojo mientras que Ghana usa su vestimenta amarilla. Los canaleros ya tuvieron su primera llegada de peligro a los 3 minutos: un disparo de Waterman que atajó el portero Lawrence Ati-Zigi.

Luego de 10 minutos, Panamá es mejor y suma llegadas al área de los africanos. Sólo le ha faltado puntería a la hora de definir ante la portería. Cecilio Waterman y Édgar Bárcenas son los hombres más peligrosos.

En el minuto 15 los ghaneses estuvieron cerca de sorprender al guardameta Orlando Mosquera con un remate de Jordan Ayew que se fue apenas arriba del larguero.

Waterman volvió a exigir al portero Lawrence con un buen disparo que llevaba dirección y potencia, pero que fue atajado a los 22 minutos.

Con media hora de juego en el reloj, Ghana y Panamá sostienen un duelo muy cerrado, a buena velocidad, aunque con imprecisiones y muchas faltas. El empate sin goles prevalece, mientras ambas aficiones alientan desde las gradas.

En el minuto 35, los panameños claman que se marque una pena máxima por una supuesta falta de Jerome Opoku sobre Cristian Martinez, pero el silbante deja que la jugada siga.

Minuto 40: El árbitro detiene el juego para que las asistencias médicas atiendan al arquero Lawrence, quien se duele de codo luego de una falta de un delantero panameño.

Minuto 40+5: Finalizó la primera mitad, con algunas emociones en ambas áreas pero sin anotaciones. Ghana cerró mejor, atacando a los canaleros.

Resultado Ghana vs Panamá Hoy: Estadísticas y Goles del Partido del Mundial 2026

Ya empezó a rodar el esférico. Se retomaron las acciones en la segunda mitad. Ghana y Panamá deberán redoblar esfuerzos si quieren algo más que un empate.

Minuto 50: Edgar Bárcenas probó suerte con un disparo de media distancia que se fue a un lado, mientras la zaga africana respiraba aliviada.

Minuto 55: José Luis Rodríguez queda tirado cerca del área de los africanos y el árbitro detiene el juego. El técnico de los africanos aprovecha para hacer un par de cambios.

Minuto 59: Ahora fue el panameño Cristian Ramírez quien remató en el área de los ghaneses, pero su cañonazo pegó en las redes por fuera.

Minuto 65: Ghana se quedó a centímetros del primer gol, cuando Jordan Ayew se barrió para empujar la bola. Sólo que la defensa de Panamá desvió antes el tiro-centro que era muy peligroso.

Minuto 72: Tiro libre de Ghana que por poco termina en gol. El defensa Jonas Adjetey se elevó en el área panameña para rematar de cabeza y el esférico se fue apenas a un costado de la meta.

No ha sido un partido emocionante. Luego de 75 minutos todo indica que ambas escuadras están conformes con el empate, se notan conservadoras con la pelota y no arriesgan de más.

Minuto 80: Panamá se ha replegado para jugar al contragolpe, mientras Ghana tiene más tiempo la pelota y trata de atacar por las bandas.

Minuto 85: Tímido disparo, sin fuerza ni colocación, por parte de Ismael Díaz que va directo al regazo del arquero Lawrence. Un minuto después lo intentó Andrade pero la bola se fue arriba del larguero.

Minuto 90: El ghanés Brandon Thomas-Asante arrancó por velocidad y entró al área para fusilar al arquero Mosquera, quien se tendió bien para rechazar el esférico. Se salvaron los panameños.

Minuto 90+4: Gol de Ghana. El 1-0 lo mandó a las redes el defensa Caleb Yirenkyi, pero la gran jugada fue de Brandon Thomas-Asante porque se llevó a la defensa panameña por velocidad y luego pasó el esférico a su compañero sólo para que lo empujara ya sin portero.

Minuto 90+6: Finalizó el partido en Toronto, con victoria de 1-0 para Ghana sobre Panamá. Los africanos sumaron 3 puntos y son segundos en el Grupo L, abajo de una Inglaterra que goleó a Croacia más temprano.