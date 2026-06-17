Ghana vs Panamá Hoy: ¿Quién Ganó el Partido del Mundial 2026?

En partido del Grupo L del Mundial 2026, la selección de Ghana se enfrentó a Panamá en el Estadio Sede de Toronto, Canadá

Ghana y Panamá se enfrentraron en el Estadio Sede de TorontoGhana y Panamá se enfrentraron en el Estadio Sede de Toronto. Foto: Reuters

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Hoy, Ghana vs Panamá en el Mundial 2026. Ambos equipos luchan por seguir en la competencia. Con figuras como Semenyo y Murillo, el partido prometía emociones. ¿Quién se llevó la victoria?

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