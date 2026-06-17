Clima Hoy Colombia vs Uzbekistán: ¿Lloverá con Granizo Durante Partido de Mundial en CDMX?

La Selección de Colombia hará su esperado debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 este miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán en el Estadio Sede CDMX, pero además del duelo correspondiente al Grupo K, las condiciones meteorológicas podrían convertirse en un factor importante durante el encuentro.

De acuerdo con los pronósticos para la capital del país, existe una alta probabilidad de lluvias durante la tarde y noche, horario en el que está programado el partido entre colombianos y uzbekos. Autoridades meteorológicas han advertido sobre la presencia de canales de baja presión e ingreso de humedad que favorecen tormentas en el Valle de México.

Según reportes meteorológicos difundidos este miércoles, las precipitaciones podrían intensificarse conforme avance la noche, con posibilidad de actividad eléctrica e incluso caída de granizo en algunas zonas de la Ciudad de México.

Activan Alerta Amarilla en Coyoacán

Derivado del pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde de este miércoles, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla en 12 alcaldías, incluyendo Coyoacán, donde se ubica el Estadio Sede CDMX.

No obstante, la Alerta Amarilla se mantendrá hasta las 19:00 horas, una hora antes del encuentro, si es que las autoridades capitalinas no la extienden. Para el resto de la tarde y noche se esperan lluvias que pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

El partido está programado para las 20:00 horas del centro de México y marcará el regreso de Colombia a una Copa del Mundo tras su ausencia en Qatar 2022, mientras que Uzbekistán disputará el primer Mundial de su historia bajo la dirección técnica de Fabio Cannavaro.

¿La lluvia podría interferir en el desarrollo del juego?

En caso de registrarse lluvia intensa, el estado del terreno de juego podría afectar la velocidad del balón, la precisión de los pases y el desarrollo táctico del partido, especialmente en una cancha donde se espera una asistencia superior a los 80 mil aficionados.

Por ahora, el escenario más probable apunta a un encuentro con lluvia intermitente y cielo nublado, aunque los aficionados deberán mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas de última hora debido al riesgo de tormentas y granizo en distintos puntos de la capital mexicana.

AMP