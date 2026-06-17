Clima Hoy Colombia vs Uzbekistán: ¿Lloverá con Granizo Durante Partido de Mundial en CDMX?

Las precipitaciones podrían intensificarse conforme avance la noche, con posibilidad de actividad eléctrica e incluso caída de granizo

Llegada de aficionados de Colombia al Estadio Sede CDMX. Foto: N+Llegada de aficionados de Colombia al Estadio Sede CDMX. Foto: N+
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