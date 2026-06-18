SEP: ¿Escuelas Privadas También Suspenden Clases Mañana, 18 de Junio Por Mundial 2026?

La celebración del Mundial 2026 continúa generando ajustes en las actividades escolares de distintas ciudades del país. Luego de la suspensión de clases aplicada en la Ciudad de México el pasado 11 de junio con motivo del partido inaugural del torneo, padres de familia y estudiantes han comenzado a preguntarse si el próximo 18 de junio también habrá suspensión de actividades académicas.

La duda surgió debido a que la Selección Mexicana disputará ese día su segundo encuentro de la fase de grupos frente a Corea del Sur. Sin embargo, las medidas anunciadas por las autoridades educativas no serán las mismas para todas las entidades del país.

Aunque México es una de las sedes de la Copa del Mundo junto con Estados Unidos y Canadá, las disposiciones escolares dependen de la ciudad donde se desarrollen los encuentros y de las medidas de movilidad implementadas por las autoridades.

¿Las Escuelas Privadas También Suspenden Clases?

De acuerdo con el decreto emitido en el marco de los eventos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la suspensión de actividades escolares para el 18 de junio aplica tanto para escuelas públicas como privadas ubicadas en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

La disposición contempla planteles de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás instituciones de formación docente, así como escuelas de nivel medio superior y superior que formen parte del Sistema Educativo Nacional.

Esto significa que los alumnos de colegios particulares y escuelas públicas de Guadalajara y municipios metropolitanos no tendrán clases el 18 de junio debido a la realización del encuentro entre México y Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

En contraste, la medida no aplica para la Ciudad de México durante esa fecha, ya que el partido de la Selección Mexicana se desarrollará en territorio jalisciense.

El decreto también establece que el próximo 24 de junio habrá suspensión general de clases en la Ciudad de México para todos los niveles educativos, tanto en instituciones públicas como privadas. Además, se exhorta a dependencias y empresas a facilitar el teletrabajo durante esa jornada para reducir la movilidad en la capital del país.

Por ello, la suspensión del 18 de junio sí incluye a las escuelas privadas, pero únicamente a aquellas que se encuentran en la zona metropolitana de Guadalajara, donde se llevará a cabo el partido del combinado nacional.