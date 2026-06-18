SEP: ¿Escuelas Privadas También Suspenden Clases Mañana, 18 de Junio Por Mundial 2026?

La disposición contempla planteles de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás instituciones de formación docente

¿Las Escuelas Privadas También Suspenden Clases Este 18 de Junio?. Foto: Cuartoscuro¿Las Escuelas Privadas También Suspenden Clases Este 18 de Junio?. Foto: Cuartoscuro

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El Mundial 2026 altera el calendario escolar: el 18 de junio, Guadalajara suspende clases en todos los niveles. ¿Qué pasa en otras ciudades? Infórmate aquí.

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