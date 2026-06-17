FBI Detiene a Mexicano por Volar un Dron en Fan Fest de Atlanta, EUA: Revelan Identidad

El FBI detuvo a un mexicano, un inmigrante irregular de 37 años, quien fue arrestado la semana pasada por volar su dron en una zona temporalmente restringida del Festival de Aficionados de la sede mundialista de Atlanta, informaron autoridades.

FBI Atlanta has now seized 21 drones from operators violating the temporary flight restrictions near FIFA World Cup events downtown. Also, one operator, Lorenzo Rojas-Martinez, has been arrested for violating the TFR and also for allegedly being in the country illegally. More… pic.twitter.com/6CFCzlDoL0 — FBI Atlanta (@FBIAtlanta) June 15, 2026

¿Quién es el mexicano detenido por volar un dron?

Se trata de Lorenzo Rojas Martínez, quien fue sorprendido en un estacionamiento cercano al Fan Festival situado en el Parque Olímpico, donde trataba de grabar un acto con el dron.

Mexicano detenido suma dos deportaciones y distribuir cocaína

Al ser arrestado, las autoridades federales confirmaron que se trata de un inmigrante con un historial de dos deportaciones previas y antecedentes penales por distribución de cocaína.

El FBI de Atlanta informó el domingo de la incautación de 15 drones que violaban las restricciones temporales de vuelo vigentes en torno a los eventos y actividades de la Copa Mundial de la FIFA en el área metropolitana de Atlanta.

Los dueños de los drones pueden enfrentarse a multas de hasta 100 mil dólares, la confiscación de sus equipos y posibles cargos penales.

HVI