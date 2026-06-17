FBI Detiene a Mexicano por Volar un Dron en Fan Fest de Atlanta, EUA: Revelan Identidad

Puede enfrentar multas de hasta 100 mil dólares, la confiscación de su equipo y posibles cargos penales

FBI Detiene a Mexicano por Volar un Dron en Fan Fest de Atlanta, EUA: Revelan IdentidadVista de un dron. Foto: Reuters

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Se dio a conocer la identidad de un mexicano detenido por el FBI en Atlanta, migrante de 37 años con antecedentes penales por distribuir cocaína

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