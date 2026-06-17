Detienen a 11 por Extorsión con la Modalidad de Préstamo Gota a Gota en Chiapas

Los detenidos son señalados por los delitos de extorsión agravada y extorsión por violencia

Tres de los 11 detenidos en Chiapas. Foto: Fiscalía de ChiapasTres de los 11 detenidos en Chiapas. Foto: Fiscalía de Chiapas

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Red de extorsión desmantelada en Chiapas: 11 arrestos por préstamos abusivos 'gota a gota'. Descubre cómo operaban y las medidas para evitar caer en estas trampas.

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