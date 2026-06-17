Detienen a 11 por Extorsión con la Modalidad de Préstamo Gota a Gota en Chiapas

Un total de 11 personas fueron detenidas en Tuxtla Gutiérrez en Chiapas por su presunta participación en una red de extorsión que operaba bajo la modalidad conocida como “préstamo gota a gota”, informó este miércoles 17 de junio de 2026 la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos son señalados por los delitos de extorsión agravada y extorsión por violencia. Entre los implicados se encuentran ocho personas de nacionalidad venezolana, una de origen colombiano y dos mexicanos.

La Fiscalía de Chiapas detalló que la captura se realizó mediante un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, como parte de las acciones para combatir este tipo de delitos que afectan a comerciantes, trabajadores y ciudadanos que recurren a préstamos informales.

Así ofrecían los préstamos

Según las investigaciones, los presuntos integrantes de esta organización ofrecían créditos rápidos con pocos requisitos; sin embargo, posteriormente exigían pagos excesivos y recurrían a amenazas, intimidaciones y agresiones para cobrar las deudas. Las autoridades señalaron que las víctimas también denunciaron lesiones y daños a su patrimonio derivados de las presiones ejercidas por los cobradores.

El esquema de “gota a gota” consiste en otorgar préstamos de pequeñas cantidades de dinero con intereses elevados y condiciones abusivas. Cuando los deudores no pueden cubrir los pagos exigidos, los responsables suelen emplear métodos violentos para recuperar el dinero.

Las autoridades indicaron que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar el alcance de sus actividades y la posible existencia de más víctimas relacionadas con este caso.

La Fiscalía reiteró el llamado a la población para denunciar cualquier acto de extorsión o amenaza y evitar recurrir a préstamos informales que puedan poner en riesgo su patrimonio o integridad física.