Localizan Osamenta Humana Cerca de la Carretera Cananea-Ímuris en Sonora

El colectivo Madres Buscadoras de Sonora localizó una osamenta humana en las inmediaciones del racho El Aribabi, sobre la carretera Cananea-Ímuris en Sonora.

Localizan Osamenta Humana Cerca de la Carretera Cananea-Ímuris en SonoraFoto: Madres Buscadoras de Sonora

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Impactante hallazgo en Sonora: Madres Buscadoras localizan osamenta humana cerca de Cananea. La denuncia anónima fue clave.

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