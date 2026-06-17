Localizan Osamenta Humana Cerca de la Carretera Cananea-Ímuris en Sonora

Una osamenta humana fue localizada la tarde del martes en las inmediaciones del rancho el Aribabi, sobre la carretera Cananea-Ímuris, a la altura del ejido Cuitaca, municipio de Cananea, luego de que el colectivo Madres Buscadoras de Sonora atendiera un reporte anónimo.

De acuerdo con la agrupación, el hallazgo fue posible gracias a la información proporcionada de manera confidencial por un ciudadano, por lo que reconocieron la importancia de este tipo de denuncias para avanzar en la localización de personas desaparecidas.

Personas que tengan a un familiar desaparecido puede acudir a la Fiscalía a recibir información

Solicitaron a las familias que tengan un ser querido desaparecido acudir a la fiscalía en Cananea, donde podrán recibir información relacionada con el hallazgo y el proceso de identificación de los restos encontrados.