Embajada de Estados Unidos Regresa a México Carta Robada con Firma de Hernán Cortés

El embajador Ronald Johnson dio a conocer que Estados Unidos devolvió a México un documento robado del Archivo General de la Nación que tiene la firma de Hernán Cortés

Documento del siglo XVI firmado por Hernán Cortés. Foto: Embajada de EUA en MéxicoDocumento del siglo XVI firmado por Hernán Cortés. Foto: Embajada de EUA en México

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¡Histórico regreso! EE.UU. devuelve a México una carta firmada por Hernán Cortés, robada del Archivo General. Un logro del FBI y la cooperación internacional.

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FBI Recupera Documento Firmado por Hernán Cortés y lo Regresa a México