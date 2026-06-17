Embajada de Estados Unidos Regresa a México Carta Robada con Firma de Hernán Cortés

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dio a conocer que su país devolvió al Archivo General de la Nación un documento con la firma de Hernán Cortés. El funcionario señaló que el documento fue recuperado por el FBI.

En agosto del 2025, el FBI anunció que devolvería la carta recuperada al gobierno de México.

La carta es una orden de pago firmada por Hernán Cortés el 20 de febrero de 1527.

Devuelven carta firmada por Hernán Cortés

Ronald Johnson dio a conocer que Estados Unidos devolvió oficialmente una carta firmada por Hernán Cortés y que fue robada del Archivo General de la Nación. El documento fue recuperado por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) en el año 2025.

A casi un año del anuncio, el documento histórico ha regresado al Archivo General de la Nación. Al respecto, el embajador de Estados Unidos escribió:

“La estrecha cooperación que impulsan Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum ayuda a que nuestras naciones sean más seguras, más fuertes y más prósperas, y ayuda a proteger el patrimonio cultural e histórico de México”.

En la imágenes publicadas por la embajada se aprecia la carta en manos de especialistas del Archivo General de la Nación.

¿Qué dice la carta robada de Hernán Cortés?

El documento es una página manuscrita que fue firmada por el propio Hernán Cortés el 20 de febrero de 1527, seis años después de la caída de Tenochtitlán. La carta es una orden de pago e incluye el siguiente texto:

“De los pesos de oro que son a vuestro cargo, dad a Melchor López y Alonso Bodelo 60 pesos de oro común que se les dan por su socorro para ayuda de sus gastos, que van a servir en la armada que yo hago al descubrimiento de la especiería y tomad la carta de pago”.

Los detectives Rigel Zeledon y Jessica Dittmer fueron responsables de la operación donde se recuperó la carta, en colaboración con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la oficina de enlace del FBI en México.