Descubren Estructuras y Esculturas Preshipánicas en Veracruz; Esto se Sabe

Autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dieron a conocer que como parte del proyecto de salvamento arqueológico que se efectúa en el fraccionamiento San Lucas, en Coatepec, Veracruz, en la zona fueron localizados diversos vestigios culturales de temporalidad prehispánica, entre ellos restos de edificaciones de carácter cívico-ceremonial, los cuales probablemente datan del periodo clásico, el cual comprende entre los años (200-600 d.C.) y muestran características nunca vistas en la región.

Según la información compartida como parte del hallazgo se reportó una plataforma de 30 metros de largo por 12 metros de ancho-construida con lajas y piedra caliza careada de color blanco y textura yesosa, característica que se logró de forma inducida para decorar los muros, posiblemente, a partir de un tipo de cocción.

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La ornamentación se conforma de líneas o figuras similares a cuadrados, y piedras de forma circular en dos de sus flancos, atributos que no son propios de la región y no se habían registrado previamente.

Además junto con la plataforma se encontró una escultura monolítica, de aproximadamente 1.88 metros de alto por 1.47 de ancho en la parte más amplia y 0.68 metros en la más angosta. Su grosor oscila entre los 22 y los 25 centímetros, y cuenta con grabados que aluden a un evento de carácter simbólico, en el que dos personajes de elite, en posición sedente y con atavíos elaborados, reciben en un recipiente un fluido de una entidad divina que está en un plano superior. Cabe señalar que uno de ellos presenta posibles rasgos mayoides.

Expertos reportan en buen estado las piezas halladas

Tanto la estructura como la escultura se encontraron en un buen estado de conservación. La primera requerirá restauración, consolidación y mantenimiento, y a la segunda se le aplicaron consolidantes, además de retirar los elementos de tierra que pudieran dañarla.

Como parte de las actividades del salvamento, se han realizado sondeos arqueológicos que han permitido la recuperación e identificación de materiales culturales prehispánicos asociados a la estructura, como restos de maíz carbonizado, hallados a manera de ofrendas, vasijas soterradas y una cuenta de piedra verde fragmentada en cuatro partes, los cuales se enviarán al laboratorio para su estudio.

Los objetos están bajo resguardo del grupo interdisciplinario de especialistas, coordinado por los arqueólogos del Centro INAH Veracruz.

Respecto a la cultura a la que pudieran pertenecer los materiales, si bien el término totonaca es recurrente para las poblaciones que han desarrollaron entre los ríos Cazones y Papaloapan, se carecen de indicadores de esa civilización en el lugar, por lo que los especialistas proponen que se trata de una cultura local con atributos de grupos de la Costa del Golfo.

Prevén las labores concluyan en el mes de agosto

Las labores se realizan en predio particular, el cual se encuentra bajo investigación arqueológica en campo desde finales de 2025. Se espera que las labores concluyan a mediados de agosto de 2026 y el análisis de los materiales, en febrero de 2027.

El proyecto, autorizado por el Consejo de Arqueología del INAH, derivó de una solicitud de cambio de uso de suelo para el desarrollo de infraestructura urbana de índole particular, ya que el área donde realizan los trabajos arqueológicos, de aproximadamente 12 hectáreas, tiene como fin el uso habitacional actual.