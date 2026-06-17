Descubren Estructuras y Esculturas Preshipánicas en Veracruz; Esto se Sabe

El INAH confirmó el hallazgo de vestigios prehispánicos en Coatepec, Veracruz. Entre ellos restos de un centro cívico-ceremonial. Las piezas están siendo estudiados en un laboratorio.

INAH localizan piezas prehispánicas en VeracruzFoto: INAH TV

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Hallazgo arqueológico en Coatepec: una plataforma y escultura prehispánicas en buen estado. INAH estudia su origen y significado. ¿Quieres saber más?

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