Atacan a Balazos a Motociclista en Chihuahua; Despliegan Operativo en Vistas del Norte

Luego de un ataque armado registrado sobre la avenida Río Cisnes y Río Anhelos, se desplegó un fuerte operativo policiaco en la colonia Vistas del Norte, en la ciudad de Chihuahua.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, corporaciones estatales y agentes de la Fiscalía General del Estado tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en el sector.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por autoridades de seguridad, un joven de aproximadamente 25 años fue atacado en repetidas ocasiones por sujetos armados mientras la víctima viajaba a bordo de una motocicleta.

El joven quedó tendido afuera de un establecimiento ubicado en la zona, lo que provocó una rápida movilización de cuerpos de emergencia y personal investigador.

Fiscalía aseguró casquillos en la escena del ataque

El hecho violento generó el cierre temporal de la avenida Río Cisnes mientras elementos de la Fiscalía realizaban el levantamiento de evidencia y las diligencias correspondientes.

Peritos se encargaron de embalar varios casquillos percutidos localizados en la escena, con el objetivo de integrarlos a la carpeta de investigación y esclarecer cómo ocurrió el ataque.

Según los primeros reportes, los responsables huyeron con rumbo desconocido tras cometer la agresión y hasta el momento no se cuenta con una descripción oficial de los atacantes.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.