Atacan a Balazos a Motociclista en Chihuahua; Despliegan Operativo en Vistas del Norte

Un joven motociclista fue atacado a balazos en la colonia Vistas del Norte, en Chihuahua; autoridades cerraron la avenida Río Cisnes mientras realizaban las investigaciones.

muerto chihuahuaFoto: N+

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Joven motociclista es herido tras ataque armado en Vistas del Norte en Chihuahua. Policía y Fiscalía despliegan operativo para esclarecer el caso. ¿Qué se sabe hasta ahora?

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