"Amo el Futbol Pero Me Estresa": Maluma Revela Por Qué Dejó la Cancha para Triunfar en la Música

En el marco del Mundial 2026, Maluma visitó México y concedió una entrevista exclusiva a Despierta, de N+, donde habló de su relación con el fútbol, un pasado deportivo que pocos conocían y el vínculo cultural que, asegura, une a Colombia y México pese a la distancia.

"Me estreso demasiado": la confesión de Maluma como espectador

El cantante colombiano no ocultó que ver fútbol le genera más nervios que disfrute. "Yo pésimo. Me estreso mucho", respondió cuando le preguntaron cómo se pone durante los partidos. Y profundizó: "Es horrible. Es de querer meterme en el baño, de no ver, de que me cuenten si hay penal, no veo. Es demasiado estresante, la verdad". Entre risas, el artista reconoció que tiene su propio remedio para sobrellevarlo: "Pero nada que un mezcalito no ayude, ¿no?".

De futbolista semiprofesional a aficionado: la historia que pocos conocían

Maluma reveló que el futbol fue parte central de su vida durante años.

"Pasé muchos años compitiendo a un ritmo casi profesional, hasta los 16 que me retiro", contó.

El cantante jugó en uno de los clubes más importantes de Colombia, bajo una exigencia que marcó su adolescencia: "Entrenando seis veces a la semana, jugando partidos (...) una presión a otro nivel".

Esa etapa, dijo, tuvo momentos difíciles: "Estuve un poco hasta acá, porque tuve momentos muy duros jugando fútbol y a ese nivel profesional". Hoy, alejado de la competencia, disfruta el deporte de otra manera: "Ya como aficionado es una delicia. Me encanta ver futbol, cada vez que estoy por ahí puedo poner la Premier (...)Veo la Champions de vez en cuando".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. "Amo el Futbol": Maluma Revela en Entrevista N+ Su Pasado como Futbolista en Marco del Mundial

¿Después de Colombia a quién le va Maluma?

Con el Mundial como telón de fondo, no faltó la pregunta sobre sus lealtades futbolísticas más allá de su selección. "Después de Colombia, ¿a quién le voy? Tú sabes (...) aquí no hay que decirlo, ya la gente sabe", respondió, dejando entrever su cercanía con la afición mexicana sin necesidad de decirlo abiertamente.

Sobre el lazo entre ambos países, el cantante se mostró sorprendido por algo que considera contradictorio: la cercanía cultural a pesar de la distancia geográfica. "Lo que más me sorprende es que no es tan cerca. O sea, México y Colombia no es tan cerca. Estamos a cuatro horas de Medellín (...) cuatro horas es bastante". Aun así, aseguró que esa distancia no se siente en la conexión humana: "Es increíble uno venir acá y hablar con alguien y sentir esa conexión. Me parece algo muy bonito porque es a nivel cultural".

La música como puente: así nació su álbum "Loco por Volver"

La conversación también dio paso a su faceta musical más reciente. Para Maluma, la música siempre ha sido "ese lenguaje específico o ese puente para poder transmitir un mensaje de sociedad". Sobre su álbum Loco por Volver, explicó que se trata de algo más personal y profundo: "Es eso, pero no en un grito herido de ayuda, es como contarle al mundo lo orgulloso que yo me siento de mis ancestros".

El proyecto, dijo, es un homenaje a las distintas facetas de su identidad: "Quise hacer un álbum en honor a todo lo que soy, a todo lo que soy como papá, pareja, hijo, colombiano, latino".