"Amo el Futbol Pero Me Estresa": Maluma Revela Por Qué Dejó la Cancha para Triunfar en la Música

En entrevista exclusiva con N+, Maluma habló de su pasado como futbolista semiprofesional, su pasión por el fútbol y el vínculo cultural entre Colombia y México.

maluma-pasado-futbolista-entrevista-mundialFoto: GettyImages

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¿Sabías que Maluma fue futbolista semiprofesional? En una entrevista exclusiva, comparte cómo el fútbol y la música unen a Colombia y México. Conoce más.

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