Más de 900 Elementos se Seguridad Resguardan a la Selección de Irán en Tijuana

La selección de Irán permanece bajo un amplio operativo de seguridad durante su estancia en Tijuana, donde cerca de mil elementos de distintas corporaciones participan en labores de vigilancia, resguardo y acompañamiento para garantizar el desarrollo de sus actividades.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, desde la llegada del equipo el pasado 7 de junio se mantiene una estrategia coordinada entre autoridades federales, estatales y municipales.

El despliegue contempla alrededor de 700 elementos de la Guardia Nacional, así como aproximadamente 280 agentes de corporaciones estatales y municipales, además de personal de Protección Civil.

Seguridad Acompaña Cada Traslado del Equipo

Entre las principales tareas del operativo se encuentra la vigilancia permanente del hotel donde se hospeda la selección, ubicado sobre el bulevar Aguacaliente.

Asimismo, los elementos de seguridad acompañan a los jugadores y cuerpo técnico durante sus traslados al estadio para sesiones de entrenamiento, así como al Aeropuerto Internacional de Tijuana cuando deben viajar para disputar encuentros programados.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo, informó que hasta el momento las actividades se han desarrollado conforme a lo planeado.

Además, destacó que integrantes de la selección han expresado agradecimiento por la atención y las medidas de seguridad implementadas durante su permanencia en la entidad.

Como parte del dispositivo, se instaló una estación de la Guardia Nacional en el acceso principal del hotel de concentración.

Las autoridades señalaron que esta presencia permanecerá activa mientras la selección iraní continúe utilizando a Tijuana como sede de concentración y entrenamiento durante el torneo internacional de futbol.

Información Miguel Martinez

APG