Más de 900 Elementos se Seguridad Resguardan a la Selección de Irán en Tijuana

Corporaciones federales, estatales y municipales participan en el esquema de vigilancia desplegado desde su llegada

Más de 900 Elementos Resguardan a la Selección de Irán en TijuanaFoto: N+

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Cerca de mil elementos protegen a la selección iraní en Tijuana. Seguridad total en hotel, traslados y más. Entérate de cómo se lleva a cabo este operativo.

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