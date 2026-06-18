Hombre es Ejecutado a Tiros en Zona Centro de Matamoros; Esto se Sabe

Un hombre identificado como José “N”, de 45 años de edad, fue asesinado la tarde de este jueves en la calle Bravo, entre 8 y 9, en la Zona Centro de Matamoros.



De acuerdo con versiones de testigos, un vehículo de color blanco pasó por el lugar y desde su interior se realizaron varios disparos contra la víctima, quien quedó sin vida sobre la vía pública.

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Autoridades atienden reporte sobre un masculino sin signos vitales, en la calle Nicolás Bravo en la Zona Centro de Matamoros .



Personal de seguridad y de investigación se encuentra en el lugar realizando las diligencias correspondientes. pic.twitter.com/XKaKGcpxyf — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) June 18, 2026

Elementos de la Guardia Estatal Tamaulipas Acordonaron la Zona

Tras el reporte a la línea de emergencias, elementos de la guardia estatal de proximidad acudieron al sitio para acordonar la zona; elementos de la fiscalía del estado realizaron el levantamiento del cuerpo.



Para iniciar las investigaciones, los elementos recorrieron varios negocios de la zona donde ocurrió el asesinato para solicitar las cámaras de seguridad y verificar las versiones de los testigos.