Hombre es Ejecutado a Tiros en Zona Centro de Matamoros; Esto se Sabe

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este jueves en la Zona Centro de Matamoros.

Hombre es Ejecutado a Tiros en Zona Centro de MatamorosFoto: N+

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Violencia en Matamoros: un hombre de 45 años fue asesinado en plena calle Bravo. Las autoridades investigan con cámaras de seguridad y testimonios. Conoce los detalles.

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