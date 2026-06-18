Delantero de Costa de Marfil No Jugará vs Alemania en Mundial 2026: ¿Qué Pasó con Elye Wahi?

Elye Wahi es el segundo jugador cuya entrada en Canadá ha sido denegada durante el Mundial 2026

Elye Wahi, atacante de la Selección de Costa de MarfilElye Wahi, atacante de la Selección de Costa de Marfil
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