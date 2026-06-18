Delantero de Costa de Marfil No Jugará vs Alemania en Mundial 2026: ¿Qué Pasó con Elye Wahi?

El atacante de Costa de Marfil, Elye Wahi, no recibió visado para el desplazamiento de su selección a Canadá y no podrá disputar el segundo partido de su equipo en el Mundial 2026, así lo anunció hoy, 18 de junio de 2026, la Federación Marfileña de Fútbol (FIF).

Cabe recordar que el encuentro Costa de Marfil vs Alemania será el próximo sábado, 20 de junio, en el estadio sede de Toronto, Canadá, a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Según la FIF, "no se han obtenido todavía las autorizaciones administrativas necesarias para su entrada en el territorio canadiense". "No podrá efectuar el desplazamiento de la delegación a Canadá", añade la institución en su comunicado, sin indicar las razones del rechazo de visado.

Elye Wahi es el segundo jugador cuya entrada en Canadá ha sido denegada, tras el centrocampista ghanés Thomas Partey, pendiente de juicio en Reino Unido por violación y agresión sexual.

Con información de N+ y AFP.

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