Revelan que Mexicano Planeó Ataque Durante Pelea de UFC en Casa Blanca: ¿Quién Es?

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reveló hoy, 18 de junio de 2926, que un mexicano habría planeado perpetrar un ataque durante una pelea de la UFC, en la Casa Blanca; aquí te decimos quién es el sujeto señalado por el intento de atentado, en el cumpleaños del presidente Donald Trump.

¿Quién es el mexicano señalado por planear ataque en pelea de la UFC, en la Casa Blanca?

La dependencia informó que se trata de Abraham Hermosillo Álvarez, de quien su visa americana de turista B2 expiró en 2021.

Abraham Hermosillo Álvarez fue detenido por el FBI el 14 de junio de 2026 y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) presentó una orden de detención en su contra.

“Álvarez NO CUMPLIÓ con salir del país cuando expiró su visa de turista B2 en 2001”, apuntó el Departamento de Seguridad Nacional y destacó que Hermosillo Álvarez era beneficiario del programa DACA, durante la administración de Barack Obama.

¿Qué pasó en la Casa Blanca?

El 14 de junio de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró su cumpleaños número 80, con un espectáculo de artes marciales mixtas de la Ultimate Fighting Championship (UFC, por sus siglas en inglés), en uno de los jardines de la Casa Blanca, evento al que asistieron el mandatario estadounidense y su esposa Melania Trump, así como altos funcionarios.

En el festejo de Trump, un grupo de personas pretendía ejecutar un ataque con el uso de drones y francotiradores; sin embargo, el FBI frustró el posible atentado y detuvo a cinco hombres.

De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, los sospechosos planeaban sobrevolar la Casa Blanca con drones con explosivos durante el combate de la UFC, para forzar una evacuación y disparar contra "objetivos de alto valor" entre el público.

En tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos contra los cinco hombres, de entre 19 y 32 años de edad.

The alleged RINGLEADER of the failed terror attack targeting UFC Freedom 250 is an ILLEGAL ALIEN.



Abraham Hermosillo Alvarez, from Mexico, planned, organized, and directed the planned attack. He was arrested by the @FBI on June 14, and @ICEgov has lodged a detainer against him.… https://t.co/yhwCNYmwdc pic.twitter.com/VWP1rTFBnr — Homeland Security (@DHSgov) June 18, 2026

RMT