Revelan que Mexicano Planeó Ataque Durante Pelea de UFC en Casa Blanca: ¿Quién Es?

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos revela que un mexicano está detrás del plan para atacar durante una pelea de la UFC, en la Casa Blanca

Pelea de la UFC en la Casa BlancaPelea de la UFC en la Casa Blanca. Foto: AP

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El FBI frustró un ataque en la Casa Blanca durante el cumpleaños de Trump. Un mexicano está implicado, según autoridades de Estados Unidos.

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