Hombre es Asesinado a Balazos a Bordo de un Vehículo en Colonia Los Pinos de Hermosillo

Un hombre identificado como David fue asesinado a balazos durante la madrugada de este jueves mientras se encontraba al volante de un automóvil en calles de la colonia Los Pinos, al norponiente de Hermosillo.



La agresión ocurrió alrededor de las 02:55 horas en el cruce de las calles Pino Americano y Pino Real, donde, de acuerdo con los primeros reportes, los ocupantes de otro vehículo abrieron fuego contra la víctima para después darse a la fuga.

El hombre perdió la vida en el lugar

David viajaba en un sedán blanco Nissan Versa y perdió la vida en el lugar a consecuencia de las heridas provocadas por los disparos, por lo que la zona fue acordonada para el inicio de las diligencias correspondientes.



Las primeras líneas de investigación apuntan a que el crimen podría estar relacionado con un presunto ajuste de cuentas entre grupos antagónicos del crimen organizado, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.