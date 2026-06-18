Hombre es Asesinado a Balazos a Bordo de un Vehículo en Colonia Los Pinos de Hermosillo

Un hombre identificado como David, fue asesinado a balazos mientras se encontraba conduciendo un vehículo en la colonia Los Pinos, al norponiente de Hermosillo, Sonora.

Hombre es Asesinado a Balazos a Bordo de un Vehículo en Colonia Los Pinos de HermosilloFoto: Archivo N+

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Crimen en Hermosillo: David, asesinado a balazos en su auto en colonia Los Pinos. Investigan ajuste de cuentas. Detalles aquí.

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