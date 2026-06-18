¿Qué se Sabe del Agente de la AMIC Asesinado en Ímuris, Sonora?

Tras la muerte de in agente de la AMIC en una presunta emboscada en ímuris, Sonora, se realizan investigaciones, por parte del personal de Servicios Periciales donde ya se realizó el procesamiento de la escena del crimen y fueron recabados indicios que serán integrados a la carpeta de investigación.



La Fiscalía informó que además se llevan a cabo entrevistas, análisis periciales y otras diligencias para establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque armado e identificar a los responsables del homicidio del elemento ministerial.

¿Qué se sabe del homicidio del agende en Sonora?

Un agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal fue asesinado durante una emboscada armada registrada la madrugada de este jueves en la colonia El Greco, en el municipio de Ímuris, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora abrió una carpeta de investigación para esclarecer el crimen.



La víctima se desempeñaba como jefe de grupo de la base operativa de la AMIC en Ímuris y, de acuerdo con la autoridad, había participado en diversas acciones relevantes para el combate a la delincuencia, así como en la detención de objetivos prioritarios.