¿Qué se Sabe del Agente de la AMIC Asesinado en Ímuris, Sonora?

Un agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal fue asesinado durante un ataque armado registrado en la colonia El Greco, en el municipio de Ímuris, Sonora.

Agente de la AMIC es Asesinado tras Ataque Armado en Ímuris, SonoraFoto: Archivo N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tragedia en Ímuris: un agente de la AMIC muere tras un ataque armado. La Fiscalía busca esclarecer el crimen. Infórmate sobre las investigaciones.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+