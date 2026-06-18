¿Qué Dice la Carta que ‘El Chapo’ Guzmán Envió a Juez en Nueva York? Esto Pide el Narco Mexicano

Joaquín 'El Chapo' Guzmán envió otra carta manuscrita y en inglés desde la prisión al juez de su caso en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos de América (EUA).

Cabe recordar que el narcotraficante mexicano, ya había enviado otras cartas al juez de su caso en la corte de Nueva York, donde señalaba que se le cometió una injusticia.

Además, en abril de 2026, ‘El Chapo’ Guzmán ya había escrito otras cartas desde el interior de la prisión ADX Florence en Colorado, una de las prisiones federales más restrictivas de Estados Unidos.

En esa ocasión, el exlíder del Cártel de Sinaloa pidió "justicia" y afirmó que se habían violado sus derechos constitucionales.

¿Qué pide ‘El Chapo’ Guzmán en nueva carta?

En esta nueva carta, Joaquín 'El Chapo' Guzmán pidió ser regresado a México y alegó violaciones a sus derechos, asegurando que su "juicio fue injusto".

Estas cartas ya han sido desestimadas por el juez por falta de mérito legal.

Con información de N+ Ariel Moutsatsos.