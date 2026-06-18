¿Qué Dice la Carta que ‘El Chapo’ Guzmán Envió a Juez en Nueva York? Esto Pide el Narco Mexicano

Esto fue lo que pidió Joaquín 'El Chapo' Guzmán en la carta que envió al juez de su caso en Brooklyn, Nueva York

Joaquín “El Chapo” Guzmán en corte de Nueva YorkDibujo de Joaquín “El Chapo” Guzmán (a la derecha) mientras lee un texto a través de un intérprete durante su sentencia en la Corte de Nueva York, en 2019. Foto: AP
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